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選前衝刺 伊州民主黨候選人銀彈大勝共和黨

記者黃曉文／綜合報導
民主黨籍的現任伊州州長普立茲克(左)18日晚與共和黨的挑戰者白利(Darren Bailey) 在芝加哥參加電視辯論。(美聯社)
民主黨籍的現任伊州州長普立茲克(左)18日晚與共和黨的挑戰者白利(Darren Bailey) 在芝加哥參加電視辯論。(美聯社)

伊州期中選舉最後三周衝刺，今年第三季紀錄顯示，由州長普立茲克領導的民主黨候選人，比共和黨擁有巨大的現金優勢。

民主黨大財團繼承人普立茲克慷慨解囊

民主黨繼續受益於普立茲克的慷慨解囊。普立茲克是億萬富翁企業家和凱悅飯店集團(HyattHotels)的繼承人。他在9月向民主黨的州務卿候選人詹雅斯(AlexiGiannoulias)和州檢察長羅武(KwameRaoul)各捐贈100萬元。

共和黨大金主葛利芬搬往佛州打擊財源

民主黨也比共和黨擁有更廣泛財務支持基礎。共和黨億萬富翁捐助者葛利芬(KenGriffin)，在初選前搬到了佛羅里達州，對共和黨財源造成嚴重打擊。

競選財務專家雷德菲爾德(KentRedfield)表示，從7月到9月的籌款總額顯示，商界並沒有像過去那樣大力支援共和黨。而民主黨繼續從工會，法律界和關鍵選區獲得捐款。

詹雅斯盼接替即將退休的州務卿杰西懷特(JesseWhite)。詹雅斯2007年至2011年擔任伊州財務長。初選中，他的帳戶中有超過400萬元，超過他的三位對手的總和。截至9月底，詹雅斯仍有近260萬元的餘額。主要捐助者包括數家汽車經銷商、伊州教師聯盟(IllinoisFederationofTeachers)、與全州最大的工會「美國州、郡、市級雇員聯合會」(AmericanFederationofstate,CountyandMunicipalEmployeesCouncil)。

詹雅斯的共和黨對手，眾議員布萊迪(DanBrady)在9月底的競選帳戶中只有不到24萬9000元。捐助者包括伊州教育政治行動委員會(IllinoisPoliticalActionCommitteeforEducation)、Rosemont市長與眾議員斯蒂芬斯(BradleyStephens)。

伊州財務長參選者中，連任兩屆的民主黨候選人方仲華(MichaelFrerichs)10月的競選帳戶中有230萬元。共和黨競選者戴莫爾(TomDemmer)本期報告約為46萬1000元。

州檢察長羅武(KwameRaoul)正在爭取第二任期。9月底有近190萬元競選資金，包括普立茲克的100萬元支票。捐款主要來自工會與民主黨核心支援者。

競爭者共和黨狄沃爾(ThomasDeVore)在10月初有29萬6000元的競選資金，包括他給自己的25萬元貸款。這筆款項打破了競選期的捐獻紀錄，並促成普立茲克對羅武的捐助。除了自己，狄沃爾最大捐助者是芝加哥最大農產公司AnthonyMaranoCo.、共和黨捐款大戶Uihlein家族和極右翼組織AwakeIllinois。

競選連任的州審計長曼多匝(SusanaMendoza)，截至9月底選帳戶中有超過140萬元，而對手共和黨特雷西(ShannonTeresi)的總額略高於2萬6000元。為本次選舉中，金額差異最大的競爭對手。

共和黨 民主黨 伊州

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