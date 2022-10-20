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芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥市政府和公共圖書館建立「圖書保護區」，希望保留禁書來增進民眾觀察事物的範圍與多樣性。(圖片來自Pexels)
芝加哥市政府和公共圖書館建立「圖書保護區」，希望保留禁書來增進民眾觀察事物的範圍與多樣性。(圖片來自Pexels)

芝加哥市政府和公共圖書館宣布，位於該市77個社區內的81座圖書館，將推出「書籍保護區」(BookSanctuaries)，芝加哥公共圖書館專員布朗(ChrisBrown)表示，希望藉此保留禁書並開放借閱，以增進民眾觀察事物的範圍與多樣性。

芝加哥公共圖書館建立「書籍保護區」來慶祝「2022年禁書周」，邀請讀者就禁書主題進行討論。市長萊特福特(LoriLightfoot)表示持續歡迎多元文化與從事各行各業的人在芝市能自由分享經驗。

另外，城市光戲劇公司(CityLitTheatreCompany)也加入該計畫，透過戲劇表演展示禁書的內容，讓人們自行決定是否閱讀這些書籍。

根據美國圖書館協會(AmericanLibraryAssociation)20多年來的追蹤，最新報告顯示全美各地區，包括伊州郊區在內被禁止的書本有增加的趨勢，這些書籍多半有關LGBTQ、性、種族和種族主義的內容，在2021年有1597本書被禁，2022年則有1651本書。

該協會執行董事霍爾(TracieHall)認為如果圖書館和學校不提供這些書籍，可能對認同書中人物的年輕人不利。她讚揚芝加哥市建立圖書保護區，為那些沉默或邊緣化的人發聲。

非營利組織PENAmerica調查在全美各州或地方有50個宣導禁書的團體，通常是透過臉書等社交媒體平台宣傳，其中以「為了自由的母親」(MomsforLiberty)最為活躍，在伊州的湖郡(LakeCounty)、庫克郡(Cook)和杜沛郡(DuPage)共有200多個分會。

根據芝加哥太陽報，即便有家長向學校表達下架某本禁書的意見，但唐納斯格羅夫高中(DownersGrovehighschool)的董事會仍投票一致通過在圖書館保留該書。

圖書館 芝加哥 伊州

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