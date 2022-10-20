麥金利公園蓋冷藏倉庫 居民擔心污染危害古蹟

Karis Cold將在麥金利公園建造新的冷藏倉庫。(Karis Cold官網)

開發商Karis Cold將在麥金利公園區(McKinley Park)38街與波斯路(Pershing Rd.)間的艾許蘭大道(Ashland Ave.)上，建造一座新的冷藏倉庫來取代原有的大型工業建築。不過，當地居民憂心此開發案將帶來潛在污染，同時也對歷史建築的保存造成危機。

Karis Cold日前在社區會議提出了冷凍倉庫計畫方案。律師Robert L. Gamrath III表示，該集團已申請特殊用途許可證，原來位於艾許蘭德大道(3815 S. Ashland Ave.)的倉庫將全部拆除，如獲核准，Kairs Cold預計明年5月將舊建築拆掉，新建築估計可於2024年初完工。

新的冷藏倉庫面積近10萬平方英尺，將儲存農產品，肉類和其他食品。建築物設計為矩形，牆面漆成白色以確保內部低溫。倉庫正對艾許蘭德大道的那一面將種植樹木，以美化街景。

保存芝加哥(Preservation Chicago)執行長米勒(Ward Miller)敦促開發商保留部分舊建築，「希望開發商能將原有立面、塔樓，與新建築整合。」他說，麥金利公園區為芝城 最早工業區之一，留下原立面，在後面增建新設施，將有助保留歷史特色。

Gamrath說，Karis Cold考慮過保留部分舊建築，但後來因建築體被塗鴉覆蓋、結構不全，加上面積不足無法執行。開發商表示，希望未來委託當地藝術家在新建築附近創作雕塑 和壁畫，增加視覺吸引力。

附近居民對於倉庫完工後卡車出入排放廢氣可能增加感到擔憂，居民表示，該區已有多項工業發展，對有哮喘和心臟病 嬰兒造成的影響可能會因此加重。

Gamrath對此表示，估計廢氣排放量「遠低於國家要求」，並且該設施「符合所有標準」，開發商也計畫提出減輕排放量的方法。

11區區長李惠華(Nicole Lee)則感謝Karis Cold出席了三次社區會議，她肯定開發商「願意傾聽社區的意見」。