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芝加哥華埠3周9起持槍搶劫案 警方呼籲民眾留意

記者陳曼玲／綜合報導

根據WGN9電視報導，芝加哥市警方發布社區警報，指過去三周以來，唐人街附近發生九起持槍搶劫案。

警方表示，在這多起搶劫事件中，有二至四名嫌犯持槍靠近受害民眾，搶劫財物得逞後，開黑色轎車和有色窗戶的白色SUV逃離。

警方公布搶劫嫌犯匪為非洲裔男性，年齡在17至35歲之間，身高在5呎8吋到6呎2吋之間，作案時戴著口罩

芝加哥警方提供以下搶案發生的時間與地點：

• 9月26日晚上11時20分，200 Block of West 26th Street。

•10月4日凌晨2時15分，2400 Block South Wentworth Street。

• 10月9日凌晨2時30分，200 Block of West 24th Place。

• 10月10日晚上10時50分，200 Block of West 24th Place。

• 10月14日凌晨12時35分，200 Block of West Alexander。

• 10月14日上午12時55分，200 Block of West 22ndPlace。

• 10月14日上午12時30分，2300 Block of South Wentworth Avenue。

• 10月16日晚上11時35分，200 Block of West 23rd Street。

• 10月16日晚上11時30分，200 Block of West 22nd Place。

警方呼籲若有任何有關搶匪的消息，可到cpdtip.com匿名通報。

另外，根據華埠治安互助隊發布的社區警告，10月14日晚8時左右，在W22小街200號附近發生一起竊盜案，兩名名非洲裔男子偷了一個手提包，乘坐一輛白色KIASportage逃逸，車牌不明，後座車窗已經被打破，曾有民眾多次在唐人街看到這輛車出沒。

10月14日凌晨12時30分左右發生三起武裝搶劫案，搶匪是三名戴著口罩、穿著深色連帽衫的非洲裔男子，他們持槍接近受害人勒索財物，他們最後一次被人看到時是駕駛一輛密西根車牌的新型黑色福特EscapeSUV。

這三起搶案發生地點在：200Block W22小街、2300 Block S永活街和200Block W亞歷山大街。

警提醒民眾以下注意事項，維護自身與社區安全：隨時留意自身周遭情況；發現可疑人物或事件時，盡快通知警察；如果遇到搶匪攻擊，要保持冷靜；記住搶匪身上像是傷疤、跛腳、青春痘、牙齒等特殊特徵；絕對不要追逐逃走的搶匪，只要提供逃逸方向等資訊給警察就好；如果現場有目擊者，請留下他們的聯絡資訊；立即打電話給911，並盡可能留在現場等候警方來到。

警察 口罩 芝加哥

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