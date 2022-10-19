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伊州醫療院所 取消強制戴口罩

記者黃曉文／綜合報導
伊州本周起解除醫療機構的強制口罩令，但許多醫療院所仍然會繼續要求佩戴口罩。(美聯社)
伊州本周起解除醫療機構的強制口罩令，但許多醫療院所仍然會繼續要求佩戴口罩。(美聯社)

伊州州長普立茲克17日宣布解除醫療機構的強制口罩令，但許多醫療院所仍然會繼續要求佩戴口罩。

這項行政命令根據疾病防治中心(CDC)發布的最新建議，也是疫情以來一大里程碑。今年稍早伊州已取消了其他場所戴口罩的要求，健康照護場所是最後需要戴口罩的公共場所之一。

個別醫療系統可以自行選擇是否要求戴口罩。在高社區傳播率地區的衛生保健機構，仍建議使用口罩。根據CDC，杜佩琪郡(DuPageCounty)為高社區傳播率地區。庫克郡及其周邊雖未達高傳播率，但仍有不少的社區傳播。

伊州數家醫療系統，SinaiChicago、AscensionIllinois與Rush皆表示目前不計畫取消口罩要求。

伊州Ascension首席臨床師史考特(RickScott)表示，「為了保護我們的患者與員工安全，我們要求所有病人、訪客與員工在照護場所繼續配戴口罩」。

伊州不再強制所有醫護人員接種COVID-19疫苗，未接種疫苗的醫護人員也不須每周進行COVID-19檢測。但接受聯邦醫療保險(Medicare)與醫療補助(Medicaid)的機構仍要求接種疫苗。這包括幾乎所有醫療機構。

州長表示，「因為我們醫療同仁與民眾所付出的巨大努力，在接種疫苗、加強劑、與配戴口罩等保護人民的措施上，伊州皆有較優表現。因此我們能夠根據CDC建議，減少防疫相關規定」。然而，他敦促人們在出現COVID-19癥狀時繼續佩戴口罩和進行檢測。

「COVID-19正朝向成為地方流行病的趨勢，就像流感一樣，但它仍對免疫功能低下與身障者構成威脅。」州長說，「我們作為伊州人的精神就是互相照顧。讓我們繼續實現此理想，在出現癥狀時戴上口罩與進行檢測。就像我最近接種了COVID-19加強疫苗，以保護我們的鄰居」。

截至上周，大約10.5%的符合條件的伊州居民已經接種更新版COVID-19疫苗補強針，旨在廣泛預防COVID-19與當前在美國傳播的主要變種病毒。

口罩 伊州 疫苗

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