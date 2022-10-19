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芝華諮處金獅獎 趙鵬、Norman Chen獲殊榮

【芝加哥訊】
唐家驤(左)頒發金獅獎給趙鵬(右)與Norman Chen(中)。(高潔／攝影)
唐家驤(左)頒發金獅獎給趙鵬(右)與Norman Chen(中)。(高潔／攝影)

芝加哥華人諮詢服務處日前在剛翻新的芝市舊郵政總局大樓舉行2022年慈善籌款晚會，會中並頒發「金獅獎」給「亞裔美國基金會」(The Asian American Foundation-TAAF)總裁Norman Chen，以及Citadel證券首席執行長趙鵬(Peng Zhao)。

包括伊州州眾議員馬靜儀、芝市第11區區長李惠華、駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠、華諮處的創辦人之一的陳增華伉儷、華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩、華商會前會長李朱美卿、梅施美英、培德中心行政主任吳常義、藝術家周氏兄弟等300多位嘉賓出席了盛會。

華諮處總裁劉國華(右二)、松年中心負責人徐婕雯(左一)與嘉賓。(高潔／攝影)
華諮處總裁劉國華(右二)、松年中心負責人徐婕雯(左一)與嘉賓。(高潔／攝影)

晚會由華諮處諮詢委員會副主席、芝加哥第七電視台華裔主播徐平(Judy Hsu)主持，華諮處董事會主席陳詠蘭(Bonnie Fong)首先介紹了華諮處的服務項目，包括最近獲聯邦資助百萬的「每日送三餐行動」，此外，華諮處的幼兒班、青少年課後活動、長者活動中心、松年中心、家務助理、新公民學習英語及入籍班、能源補助服務、法律諮詢等，服務了各個層面的社區民眾。

大會統籌主席唐家驤(Michael Tang)接著頒發「金獅獎」，今年該獎得主包括「亞裔美國基金會」的Norman Chen，以及Citadel證券首席執行長趙鵬，兩人在反對仇恨亞裔，倡導亞裔投身公職，為亞太裔社區爭取應得的權益，並增強亞太裔族群的政治力量與聲音等方面貢獻卓著，且參與推動伊州TEAACH法案，使該州成為全美第一個將亞裔史列為公校必修課的州。

得獎者表示，只有「愛」與「關懷」，才能將所有人連結在一起，因此呼籲用愛的力量消除對亞裔仇恨的行為。

當晚不僅推出靜默拍賣，還由專業人士負責現場拍賣活動，其中為西廚培訓班的學員提供培訓費用5000元、三至五歲幼兒培育班的教育費2500元等都順利拍板售出，反應熱烈。

華諮處總裁劉國華感謝多年來熱心人士的支持，未來該處將一如既往推動社區服務與發展。

出席晚會嘉賓。(高潔／攝影)
出席晚會嘉賓。(高潔／攝影)

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