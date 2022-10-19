伊利諾州高速公路 亂丟垃圾愈來愈多

伊利諾州的高速公路垃圾量愈來愈多，清潔人員今年在高速公路旁撿拾到的垃圾超過180噸。(伊州交通廳臉書)

伊利諾州的高速公路垃圾量愈來愈多，清潔人員在高速公路旁撿拾到的垃圾超過180噸，掃地車也在高速公路路肩區域收集到1萬1000噸的雜物垃圾。因此伊州 推廣「三思而後行」(ThinkBeforeYouThrow)的活動宣傳，提醒民眾亂丟垃圾不僅不雅觀，還會導致駕駛分心與車禍 ，並影響動植物的生態環境。

交通廳去年就花費了4130萬元清除道路上的垃圾和雜物，清潔人員在去年3月到12月，在高速公路旁撿拾到的垃圾超過140噸，雜物垃圾則有1萬4065噸。

在交通廳工作超過13年的維修廠的運營主管柯望(KyaraCowan)說民眾可能以為一個人從車內丟出來的垃圾量不多，但是當很多人都這樣做時，累積起來的垃圾量就相當可觀。他說大部分垃圾是駕駛從車內扔出，尤其是食品和飲料罐，也有交通事故中的碎片，還有沒蓋好車頂的垃圾車上飛出來的垃圾，甚至還撿到信用卡 、身份證、破爛的錢和槍枝。

另外，由於清潔人員在高速公路旁撿拾垃圾時不會關閉車道，有時會造成車禍傷亡。根據交通廳的通訊經理兼公共信息官卡斯塔內達(MariaCastaneda)表示，從2017年到2021年，伊州有141起工作區死亡事件的記錄，其中有五人是交通部的清潔工人。她提醒駕駛應該保持警惕，放慢速度，並儘可能地讓路，讓清潔人員有工作的空間。

柯望說也提醒工作人員注意安全，出發前要確實準備防護設備、背心、驅蟲劑、手套、眼鏡等，並注意那些不專心開車的駕駛。

根據卡斯塔內達說，自2020年開始，交通廳還與私人公司合作在高速公路段中持續清除垃圾，通常要二到四個星期才能返回同一地點重新清理。

卡斯塔內達警告民眾，在公路上亂扔垃圾是違法的，最高可處以1500元的罰款，還可能被要求在該公路的指定部分保持垃圾控制(littercontrol)30天。