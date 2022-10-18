種族歧視 聖路易非裔社區房價低難貸款 地產業道歉

聖路易市非洲裔男子阿布達拉，站在他兩年前被地產業和銀行低估價值的四臥房屋前。(美聯社)

密蘇里州聖路易市非洲裔男子阿布達拉(Abdul-Kaba Abdullah)兩年前準備售出他的四臥房屋時，他按照預售估值以17萬5000元求售，但在一位買家出價後，估價師的估值卻只有15萬元，而銀行也不願按他原來的要價給買家提供貸款 。

阿布達拉在估價報告上驚訝地發現，報告上的房屋照片根本不是他的房屋的照片。而他所住的這個區位於聖路易北部主要為非洲裔居住的社區。他敏感地意識到房屋市值被低估，有種族歧視 的問題存在。

聖路易地區最大的房地產 集團，聖路易房地產公司(St. Louis Realtors)日前對過去的這種歧視性作法道歉。全國房地產經紀人協會(NAR)也於2020年發表道歉聲明。

聖路易房地產公司表示，非洲裔社區遭受的系統性歧視，是住宅種族隔離制度的一部分。該系統由聯邦政府引導，銀行系統與房地產業支援，並以紅線區(redlining)等方式實行。

20世紀中，聖路易的住房歧視狀況嚴重。當時非洲裔貸款申請者經常被拒。當白人社區開始種族融合後，房產經紀人會去鼓吹白人屋主搬家。某些地區被畫「紅線」，在紅線區買房，幾乎不可能貸款成功。

這一狀況至今未有很大改變。德爾馬大道 (Delmar Boulevard)為白人與非洲裔區的分界線。銀行會註記該線以北的非洲裔區房產價值不高，貸款也很難通過，客觀上導致該區幾十年來的高空屋率與高犯罪率。

聖路易房地產公司總裁貝瑞(Katie Berry)表示，過去的歧視並非偶然。聯邦貸款計畫地圖中，白人區會畫綠線，表示貸款將被批准；非洲裔或多種族區會畫紅線，則表示是高風險區。理由是，一旦社區有多元族裔，房屋價值就會下降。

房產經紀人還會誘騙屋主賤賣(blockbusting)，當有非洲裔家庭搬進白人社區，經紀人會逐一敲門，警告白人屋主房價將下降，並勸說其低價出售，搬離此區。

目前在聖路易，為改變這一現狀，房地產經紀人協會聘請了促進多元、公平和包容性的指導員，希望與立法者合作，減少弱勢族裔的購屋障礙，尋求解決住房空置問題，並推動加入更多的非洲裔房地產經紀人。