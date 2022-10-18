我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

種族歧視 聖路易非裔社區房價低難貸款 地產業道歉

記者黃曉文／綜合報導
聖路易市非洲裔男子阿布達拉，站在他兩年前被地產業和銀行低估價值的四臥房屋前。(美聯社)
聖路易市非洲裔男子阿布達拉，站在他兩年前被地產業和銀行低估價值的四臥房屋前。(美聯社)

密蘇里州聖路易市非洲裔男子阿布達拉(Abdul-Kaba Abdullah)兩年前準備售出他的四臥房屋時，他按照預售估值以17萬5000元求售，但在一位買家出價後，估價師的估值卻只有15萬元，而銀行也不願按他原來的要價給買家提供貸款

阿布達拉在估價報告上驚訝地發現，報告上的房屋照片根本不是他的房屋的照片。而他所住的這個區位於聖路易北部主要為非洲裔居住的社區。他敏感地意識到房屋市值被低估，有種族歧視的問題存在。

聖路易地區最大的房地產集團，聖路易房地產公司(St. Louis Realtors)日前對過去的這種歧視性作法道歉。全國房地產經紀人協會(NAR)也於2020年發表道歉聲明。

聖路易房地產公司表示，非洲裔社區遭受的系統性歧視，是住宅種族隔離制度的一部分。該系統由聯邦政府引導，銀行系統與房地產業支援，並以紅線區(redlining)等方式實行。

20世紀中，聖路易的住房歧視狀況嚴重。當時非洲裔貸款申請者經常被拒。當白人社區開始種族融合後，房產經紀人會去鼓吹白人屋主搬家。某些地區被畫「紅線」，在紅線區買房，幾乎不可能貸款成功。

這一狀況至今未有很大改變。德爾馬大道 (Delmar Boulevard)為白人與非洲裔區的分界線。銀行會註記該線以北的非洲裔區房產價值不高，貸款也很難通過，客觀上導致該區幾十年來的高空屋率與高犯罪率。

聖路易房地產公司總裁貝瑞(Katie Berry)表示，過去的歧視並非偶然。聯邦貸款計畫地圖中，白人區會畫綠線，表示貸款將被批准；非洲裔或多種族區會畫紅線，則表示是高風險區。理由是，一旦社區有多元族裔，房屋價值就會下降。

房產經紀人還會誘騙屋主賤賣(blockbusting)，當有非洲裔家庭搬進白人社區，經紀人會逐一敲門，警告白人屋主房價將下降，並勸說其低價出售，搬離此區。

目前在聖路易，為改變這一現狀，房地產經紀人協會聘請了促進多元、公平和包容性的指導員，希望與立法者合作，減少弱勢族裔的購屋障礙，尋求解決住房空置問題，並推動加入更多的非洲裔房地產經紀人。

房地產 貸款 種族歧視

上一則

大華府房產交易放緩房價漲3.3% 維州福斯教堂市漲近20% 幅度最大

延伸閱讀

今冬首個冷氣團報到 中西部將降雪 6000萬人轉寒冬模式

今冬首個冷氣團報到 中西部將降雪 6000萬人轉寒冬模式
洛興雅人殺洛興雅人 2名難民營領袖遭砍殺

洛興雅人殺洛興雅人 2名難民營領袖遭砍殺
雨炸北台灣 宜蘭210人受困 新北汐止社區撤130人

雨炸北台灣 宜蘭210人受困 新北汐止社區撤130人
調查：洛杉磯窮人上網貴？服務商不滿此結果

調查：洛杉磯窮人上網貴？服務商不滿此結果
華埠9旬翁遭搶劫反擊受傷 籲設民安隊

華埠9旬翁遭搶劫反擊受傷 籲設民安隊
下東城地鐵站1周2人被捅 社區擔憂

下東城地鐵站1周2人被捅 社區擔憂

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠