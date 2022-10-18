傳達亞裔煎熬 郭燿賢獲大河雙年展藝術獎

郭燿賢的畫登上2020年9月全美最享聲譽的美術雜誌New America Paintings 封面。(郭清輝提供）

華裔青年藝術家郭燿賢(YowshienKuo)日前入選第十屆大河雙年展藝術獎(GreatRiversBiennialArtsAwardProgram)，他以大型畫作、鮮艷的色彩，大膽的人物造型，向主流的藝術界提出了種族、文化、性別等的挑戰。

這項大獎旨在表揚大聖路易都會區的藝術人才，由Gateway基金會資助獎勵獲勝藝術家2萬元外，並在聖路易現代藝術館CAM主要畫廊舉辦大型展覽半年。

郭燿賢這次展出的題目是「有禮貌地煎熬著」，主要是要表達現有的美國社會中包括族裔，男女、文化的不平等現象。郭燿賢表示，亞裔 已受苦良久，但卻沒有抗爭反而禮貌地忍受著，例如1889年的排華法案仍影響著現今對移民許多的誤解和排斥。

展場鋪著白色地毯，每位觀眾都必須脫鞋走上厚地毯，藉此營造觀眾謙虛尊重環境，也讓大家做自我反省及沉思。在他巨幅鮮艷的畫作上有許多亞裔或棕色皮膚的西部牛仔，有白鶴、蛇、槍、星座和許多東方的圖案，這是展現近年來亞裔和非墨裔青年對種族歧視 的反彈和吶喊。

青年畫家郭燿賢(右三)和母親章蘊華(右四)、父親郭清輝(右一)等參觀其畫作。(記者吳淑梅／攝影)

37歲的郭燿賢從小就展露出對繪畫的熱愛。建築師父親郭清輝回憶，兒子從四、五歲起就可以不看實物，唯妙唯肖的畫出玩具忍者龜、美國大兵等。

小學期間，他每個暑假都回台灣國語日報社上繪畫課，且很快進入碳筆畫班，教畫的老師特別告訴郭清輝好好保留兒子畫作，因他是少見的天才少年畫家。父母其實並不鼓勵他走上藝術之路，擔心孩子未來經濟無法自給自足；不過，母親章蘊華後來為了支持兒子到日本去學動漫畫，還變賣了珍貴首飾。

郭燿賢的基本繪畫功夫紮實，在研究所時曾跟著醫學院的學生上過兩年的解剖學，以瞭解人體比率。這次他展出的巨幅的畫作在展示前，就已經被紐約畫商收購。

郭燿賢的畫曾登上全美最享聲譽的美術雜誌NewAmericaPaintings2020年9月的封面。

身為亞裔藝術家與占多數的白人同行相比，多少感受到「少數族裔要付出兩倍的努力，才能被認真對待」的情境。今年底他將在義大利 有另一場展出，2023年將計畫到香港、台灣、新加坡和歐洲辦展。

郭燿賢說，未來希望能夠創作擴展少數族裔與當下文化環境相連結的作品，期待能夠負擔起社會與文化責任。