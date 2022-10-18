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量多價格低 密州大麻銷售超過伊州

記者陳曼玲／綜合報導
娛樂用大麻合法化同時帶來商機與問題。(圖片來自Pexels)
娛樂用大麻合法化同時帶來商機與問題。(圖片來自Pexels)

在中西部將娛樂用大麻合法化僅有伊利諾州和密西根州，2020年伊州透過立法，而密州則透過公民投票使娛樂用大麻合法化；兩州在2021年的醫療和娛樂大麻兩類總銷售額各約有18億元，而人口數少於伊州300萬的密州的銷售額略高。

截至7月，密州有超過1500家大麻商家，而伊州只有21家大麻種植者和110家零售店。由於伊州申請開店的程序頗複雜，常有訴訟發生，相較之下密州只要申請人符合標準並獲得當地許可，就可拿到證照，開店的數量也不受限制。

由於密州大麻市場自由開放，導致兩州的大麻價格差異頗大。2020年1月以來，密州的大麻生意競爭激烈，大麻花卉批發價格因此暴跌近75%，一盎司售價不到100元。相比之下，同樣價格在伊州只能買到0.25盎司。根據產業監管機構GrownIn最近分析發現，伊州的大麻價格在全美19個合法大麻使用州中是最高的。

據安德森經濟集團，由於價格偏高，伊州多數大麻仍流通於非法市場，造成有些民眾違法到密州囤貨帶回伊州。

比較兩州的規定：兩州都取消民眾過去低級大麻的犯罪記錄。伊州允許居民擁有30克大麻(約1盎司)，而密州則允許擁有2.5盎司。

密州允許將大麻送到醫療患者的家中，該州設立一個監管機構，伊州則有好幾個。密州有特殊的活動許可證，允許公眾在音樂會和其他活動中消費。

但密州面臨大量生產的問題，去年測試發現有些大麻受黴菌污染，必須召回的大麻價值約2億4000萬元。

密州大麻律師翰德瑞克(BobHendricks)說，由於生產數量不限，密州正面臨著大麻供應過剩的問題，供應量超過銷售額的五倍以上。

大麻合法化 伊州 投票

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