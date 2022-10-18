緝毒局警告：濫用假處方藥 少量也會致命

許多假處方藥可能混雜致命的芬太尼(fentanyl)成分，聯邦緝毒局警告不要濫用處方藥物。(pixabay網站)

根據聯邦緝毒局(DrugEnforcementAdministration，簡稱DEA)最近的調查，約有20%的大學生承認濫用處方藥物，DEA芝加哥 發言人艾葛斯提尼(LuisAgostini)警告年輕學生和民眾，濫用處方藥物可能導致誤食含有芬太尼(fentanyl)成分的假藥，而芬太尼是一種強大的合成阿片類藥物，即使少量也可能致命。

緝毒局去年曾發布警告，由於含有芬太尼和冰毒的假處方藥急劇增加，導致許多人誤用藥物造成死亡。去年一名印第安那大學大四生彼得(PeterJeske)因服用含有少量芬太尼的藥丸而中毒死亡。他的父親迪恩(DeanJeske)對兒子的死感到痛心，之後一直在高中校園內演講，希望幫助年輕人瞭解假的處方藥可能帶來致命的危險。

艾葛斯提尼說，DEA正在追查一些看起來像是Adderall或止痛劑這種合法處方藥，卻含有芬太尼粉末和假藥丸。他說這些藥丸是由墨西哥的卡特爾工廠大批製造，但沒有任何品質管制。

另一名18歲的雪珍(SydneySchergen)，2015年在芝加哥服用了搖頭丸後去世。她的父親阿爾曼札(TerryAlmanza)曾是芝加哥警察 ，創立了「藥物誘導兇殺基金會」(DrugInducedHomicideFoundation)，呼籲以謀殺罪刑來懲罰那些出售致命藥丸的人，他認為只有這樣做才能嚇阻這些罪犯，來挽救寶貴的年輕生命。

阿爾曼札說，2015年時，庫克縣有675個死於鴉片類藥物的案例。到了2021年，增加到1926個案例。他認為部分原因是警察和檢察官仍然不願意以殺人罪來起訴毒販。

然而，擔任芝加哥路瑞(Lurie)兒童醫院藥物使用和預防項目的醫學 主任，西北大學教授拉赫曼達博士(MariaRahmandar)表示，芬太尼的無所不在與龐大的供應量，使她的患者在無意間服用了含有芬太尼的藥品而不自知。

因此，她認為以法律制裁的手段並無法鼓勵人尋求幫助，她認為如果可以把濫用藥物視為健康問題而不是道德問題，相信會有更多人願意對外求援。