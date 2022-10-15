芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象

芝加哥市府正致力於限制公共交通附近的住宅停車，鼓勵居民減少對開車的依賴，使用公共交通工具。(美聯社)

根據芝加哥 市議會去年7月通過的「互聯社區」(ConnectedCommunities)條例，為緩解交通堵塞，市長萊特福特正致力於限制公共交通附近的住宅停車，鼓勵居民減少對開車的依賴，從駕駛私家車，轉向步行、騎自行車和使用公共交通工具。

這一「以交通為導向的社區發展」(transit-orienteddevelopment)的市政建設的努力，是萊特福特市長力圖破除種族隔離與改造市區的一部分。

住房局局長諾法拉(MarisaNovara)說，「我們想要一個為人們設計的城市，當優先考慮汽車 而不是人，會失去人與人的聯繫。擁有或駕駛汽車沒有錯，但人們應有選擇權，以降低開車的吸引力」。

市議會通過的「互聯社區」條例，目的是說服更多人從駕駛私家車，轉向步行、騎自行車和使用公共交通工具，具體措施則是限制公共交通附近的住宅停車。

萊特福特的願景，是每個芝城 人都可以在步行、公共交通、騎自行車和開車之間做出選擇。除了加速公共交通附近發展外，「互聯社區」條例還對捷運站附近的新住宅大樓停車數量實施新上限：每兩個單位一個停車位。開發商需要市府主管當局批准，才能以更高的一比一比例建設。

該條例還將轉運站附近現有的停車限制，擴大到四個街區。一些公車專用道附近的限制擴大到兩個街區，並取消全市可負擔住房(affordablehousing)的現場停車。此外，該條例禁止在未經批准下，在火車站半哩範圍內新建路緣和車道，並在同區域內規劃行人友善設計。

居民SethBlumenthal曾經實現幾年的無車生活，但是當芝加哥交通管理局捷運系統(CTA)品質下降，搭乘時間無法準確預估，他只好再買一台車。

CTA一直面臨著有關服務可靠性和安全性的廣泛抱怨。當人們感覺搭乘公共交通工具不安全時，就會轉而選擇開車。據芝城警方稱，CTA的暴力和非暴力犯罪都比去年有所增加，導致截至8月中旬的總犯罪率增加了42%。

CTA表示，許多問題是由於人員短缺。將通過增加招聘、調整時程，升級追蹤器以及加強與警方合作，來解決這些問題。

芝加哥交通局副局長VigKrishnamurthy表示，芝市居民對汽車的依賴程度已有所降低；數據顯示，2019年獨自開車上班的居民比例為十多年來最低水準，約為48%。芝城的無車家庭比率也遠高於全國其他地區，2020年估計為26.8%，而全國為8.5%。