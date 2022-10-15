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彌補汽油燃料稅收 伊州電動車擬再徵稅

記者陳曼玲／綜合報導
隨著電動車數量增加，伊州對電動車加增稅收，來彌補汽車燃料稅收入的損失，並考慮對電動車充電站課稅。(記者陳曼玲／攝影)
隨著電動車數量增加，伊州對電動車加增稅收，來彌補汽車燃料稅收入的損失，並考慮對電動車充電站課稅。(記者陳曼玲／攝影)

隨著汽車製造業逐漸轉向電動汽車(EV)市場，未來勢必有更多電動車上路。但由於不需加油的電動車不繳納汽油燃料稅(gastax)，因此伊利諾州交通廳(DepartmentofTransportation)廳長歐斯曼(OmerOsman)說，該廳正在擬定其他方式對電動車主徵稅，來彌補汽油燃料稅的收入損失，並考慮對電動車充電站徵稅。

目前伊州的電動車車牌更新費用(licenseplaterenewalfees)每年約251元，比標準內燃機(internalcombustionengine，簡稱ICE)的車輛高出100元。

2019年伊州府通過450億元的交通法案，將該州的汽油燃料稅提高一倍，作為維護道路與基礎建設的費用。但由於電動車車主不用到加油站加油，因此州府自2019年7月起，對電動車每年徵收100元， 加到每年的車牌更新費用裡。

然而考慮到電動車和ICE車輛都要使用道路的成本來看，這額外的費用仍屬合理，因為相當於ICE每年支付的汽車燃料稅。

因為2022年7月開始，伊州的汽油燃料稅為每加侖0.39元。根據Electrek網站估算伊州民眾平均每年駕駛里程數約為8000哩，因此每加侖可跑24哩的ICE車輛，每年要繳納130元的汽車燃料稅。

然而像Rivian這類生產電動車的公司則反對向電動車主徵收額外費用，認為這不能提升民眾購買意願。因此有些州考慮根據車輛行駛里程數課徵「使用稅」，透過安裝在汽車內的裝置來收集里程數據，但這可能觸及隱私和公平而較難實施。

還有人建議對電動車經銷商或充電站的公司徵稅，或根據車輛的重量課徵註冊費，因為大型車輛對道路和橋樑有較大的破壞。

根據全國州議會會議(NationalConferenceofStateLegislatures)的數據，全美共有19個州向電動車主收取額外費用，從50元到150元不等。愛德華州每年費用為140元，印第安納州為150元，密西根州為135元(車體重量在8000磅以下)到235元(8000磅以上)，明尼蘇達州75元，威斯康辛州100元。

根據密西根大學的研究，就燃料成本與維護成本評估，在美國駕駛電動車每年平均成本為485元，而ICE汽車的平均成本為1117元。

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