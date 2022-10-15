2022芝城經典建築開放日 10/15-16日登場
芝加哥地區有許多經典歷史建築，喜愛建築欣賞的民眾把握10月15日及16日的芝加哥開放日(Open House Chicago)，可以免費進入參觀許多未曾公開展示的建築傑作。
芝加哥建築中心組織(Chicago Architecture Center)統籌的芝加哥開放日，讓遊客了解重要建築的歷史和文化意義，從上城區、中國城到下城區等至少 20 個芝加哥社區內的 150 多個地點將開放供參觀，像是巴哈伊教堂(Bahá'í House of Worship)、阿瓦隆富豪劇院(Avalon Regal Theater) 、芝加哥貿易委員會大樓(Chicago Board of Trade Building)、威利斯大廈(Willis Tower)和芝加哥華裔美國人博物館(Chinese American Museum of Chicago)等地點。
主辦單位說，有些參觀建築可能對會要求出示疫苗接種證明或 COVID-19 檢測結果呈陰性。
另外，錯過親臨入內參觀的民眾也可以前往看看建築物的外觀，或上網參加虛擬導覽，請先上網登記：openhousechicago.org/programs。
開放建築參觀的所在地區包括下城區、奧斯丁(Austin)、亞方代爾(Avondale)、比佛利(Beverly)、橋港(Bridgeport)、布朗斯斐爾(Bronzeville)、南岸(Chatham/South Shore)、東加菲爾公園 (East Garfield Park)、伊藩斯頓(Evanston)、賀摩撒(Hermosa)和上城區等區。除非特別註明，否則入場免費。請上網站瀏覽詳細地點與參觀說明：openhousechicago.org/sites。
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