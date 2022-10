2022芝城經典建築開放日 10/15-16日登場

位在比佛利市的及凡斯城堡(The Givins Castle)在芝加哥開放日開放民眾參觀。(圖片取自Beverly unitarian church臉書)

芝加哥 地區有許多經典歷史建築,喜愛建築欣賞的民眾把握10月15日及16日的芝加哥開放日(Open House Chicago),可以免費進入參觀許多未曾公開展示的建築傑作。

芝加哥建築中心組織(Chicago Architecture Center)統籌的芝加哥開放日,讓遊客了解重要建築的歷史和文化意義,從上城區、中國城到下城區等至少 20 個芝加哥社區內的 150 多個地點將開放供參觀,像是巴哈伊教堂(Bahá'í House of Worship)、阿瓦隆富豪劇院(Avalon Regal Theater) 、芝加哥貿易委員會大樓(Chicago Board of Trade Building)、威利斯大廈(Willis Tower)和芝加哥華裔美國人博物館 (Chinese American Museum of Chicago)等地點。

主辦單位說,有些參觀建築可能對會要求出示疫苗接種證明或 COVID-19 檢測 結果呈陰性。

另外,錯過親臨入內參觀的民眾也可以前往看看建築物的外觀,或上網參加虛擬導覽,請先上網登記:openhousechicago.org/programs。

開放建築參觀的所在地區包括下城區、奧斯丁(Austin)、亞方代爾(Avondale)、比佛利(Beverly)、橋港(Bridgeport)、布朗斯斐爾(Bronzeville)、南岸(Chatham/South Shore)、東加菲爾公園 (East Garfield Park)、伊藩斯頓(Evanston)、賀摩撒(Hermosa)和上城區等區。除非特別註明,否則入場免費。請上網站瀏覽詳細地點與參觀說明:openhousechicago.org/sites。