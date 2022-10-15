美中餐飲業聯合會/全球友誼基金會　聯合發起美國善心人士為四川地震籌款人民幣100萬元

美中餐飲業聯合會華盛頓分會會長IVEAInternational Group董事長王綿躍先生致辭。

10月2日，來自芝加哥、紐約、西雅圖、新澤西、密西根、俄亥俄、德克薩斯、明尼蘇達州等商界精英及大華府社團企業領袖近200人，風雨兼程齊聚華盛頓老四川，參加四川瀘定地震 募捐籌款午宴。這次募款午餐會，主要是為在 2022 年9月5日四川瀘定發生6.8級地震的災區民眾籌集救災。天災無情人有情，海外同胞齊相助。地震發生后，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍聯合全球友誼交流基金會主席倪舉凌立即發出倡議，呼吁大家積極行動，奉獻愛心，幫助災民盡快走出地震陰影渡過難關，重建美好家園！

中國駐美大使館王崇領事、馬里蘭州 參議員Susan Lee, 眾議員齊麗麗，馬里蘭州亞太裔事務辦公室主任Christina Poy 等政府領導出席了募捐午宴。現場拍賣 了瀘州老窖捐贈的1573，普渡捐贈的送餐機器人，紐約知名藝術家查理龐，中國知名攝影家吳曉鵬等捐贈的藏品以及馬里蘭州亞太裔事務委員張麗麗捐贈的茅台。午宴和拍賣所有收入均捐贈四川災區，到截稿時止，籌款達100萬元人民幣，專用於瀘定縣石棉縣地震災區重建學校。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍致辭表示，災情雖遠去，愛心卻不斷延續；眾人拾燒柴火焰高，此次為瀘定地震募捐短短時間達到目標捐贈100萬元人民幣。美中餐飲聯合會主席、老四川創始人胡曉軍致辭表達了對災區遇難同胞的深切哀悼；胡曉軍表示，當家鄉遇到災難，義不容辭要為家鄉人民做點力所能及的事！包括 2008 年四川汶川地震、2013年雅安地震后，他也是第一時間發出倡議并組織帶頭捐款，大家籌集的善款為當地援建了兩所學校；這次同樣希望為瀘定縣援建學校出份力！同時，10月1日也是華盛頓老四川周年慶，老四川團隊鄭重承諾:今后每年國慶都將舉辦籌款會，不僅為國內也為美國本土籌款，捐贈給服務社區的優秀團體。

聯豐集團董事長、全球友誼交流基金會主席倪舉凌致辭對受災家庭深表同情，對慷慨人士愛心捐助的感謝，真切體會到華人社區的團結和強大凝聚力，瀘定災情發生后很快就籌集到13萬美元善款，願山河無恙，人民皆安！各州捐款代表也紛紛表達了對災區人民的祈福和祝願。

這次賑災籌款委員會負責人胡曉軍、倪舉凌、陳明鋒、黃寶章、俞聖怡、胡岩楓、郭申峰、馮健熙、倪茂林、謝鋒、王錦耀、林河、鄭勝、朱冠雲、倪法斌、程平健、張發益、卿梅、李建明、馬森柱、萬怡悔、古美珊。