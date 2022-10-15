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伊州州務卿 Jesse White 亞裔事務顧問委員會主席Sam Ma　主辦現場換駕照服務

本報芝加哥訊

伊州州務卿杰西懷特（Jesse White）亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（ Sam Ma）日前宣布，將于2022年11月3日（星期四）上午十時至下午二時在芝加哥南華埠希林藝術學院（2354 S Wentworth.,）舉辦伊州州務卿辦公室外展服務，為華埠社區民眾現場辦理伊州身份證更換和申辦服務，或更換駕駛執照服務及有關的咨詢服務。

服務內容包括：更新車輛登記，更新駕駛執照，身份證辦理或更新服務。首次身份證申請者或更改地址需呈交身份證明文件 (護照，綠卡或工人卡等) 和兩項不超過3個月的地址證明文件 (水費單，電費單，煤氣單或銀行月結單等)以供核對。流動外展服務不包括更換75歲以上人士的駕駛執照及真實身份證申請或更換。服務費只接受信用卡（Credit Card），付款卡（Debit Card）或支票（Check）。65歲以上長者身份證免費。歡迎有需要人士前往辦理。

特別提示：州務卿辦公室活動辦公室每次行動只可為70位市民辦理所需服務，請依現場工作人員指示輪候。希林藝術學院9點才開門辦公，大家無需太早在辦公時間前於門外排隊，請保持社交距離和配戴口罩，謝謝合作！  

伊州 華埠 社交距離

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