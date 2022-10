2022年美國亞裔保險理財協會年會　10/20在芝加哥 Marriott Oak Brook 盛大舉行

2022年美國亞裔保險理財協會年會10/20在芝加哥 Marriott Oak Brook 盛大舉行。

2022年美國亞裔保險 理財協會 The Asian American Insurance & Financial Professional Association【以下簡稱:AAIFPA】全美年會將於10/20在芝加哥 Marriott Oak Brook 盛大舉行。今年年會主題是提升與促進(Elevate and Accelerate),會議將邀請美國主流政界,美國頂尖金融保險公司,北美會計師,律師和理財保險業界的翹楚共襄盛舉。

2022年可謂是不平靜的一年,全球政治經濟環境焦灼,俄烏戰爭僵持不下,中美關系緊張,歐洲內部裂痕;全球各國債務水平大幅飆升,美國高通脹持續不下,美聯儲激進加息,給股市和房產市場帶來了致命性的損失,還影響到了進出口格局。世界各國經濟熱問題早已在醞釀中,而2019年的疫情 是全球經濟危機的催化劑。希望活動能為亞裔保險理財地產金融界精英提供更多機會,幫助代表所有保險公司的亞裔員工。

美國亞裔保險理財協會屬全國性的非盈利的專業組織。旨在為美國亞裔保險理財專業人士提供服務,分享及推動保險理財專業的發展。通過各地分會聯盟為會員提供專業服務及聯繫網絡。擁有執照的保險及理財專業人士請抓緊機會,成為會員,提升自我!