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2022年美國亞裔保險理財協會年會　10/20在芝加哥 Marriott Oak Brook 盛大舉行

本報芝加哥訊
2022年美國亞裔保險理財協會年會10/20在芝加哥 Marriott Oak Brook 盛大舉行。
2022年美國亞裔保險理財協會年會10/20在芝加哥 Marriott Oak Brook 盛大舉行。

2022年美國亞裔保險理財協會 The Asian American Insurance & Financial Professional Association【以下簡稱：AAIFPA】全美年會將於10/20在芝加哥 Marriott Oak Brook 盛大舉行。今年年會主題是提升與促進（Elevate and Accelerate），會議將邀請美國主流政界，美國頂尖金融保險公司，北美會計師，律師和理財保險業界的翹楚共襄盛舉。

2022年可謂是不平靜的一年，全球政治經濟環境焦灼，俄烏戰爭僵持不下，中美關系緊張，歐洲內部裂痕；全球各國債務水平大幅飆升，美國高通脹持續不下，美聯儲激進加息，給股市和房產市場帶來了致命性的損失，還影響到了進出口格局。世界各國經濟熱問題早已在醞釀中，而2019年的疫情是全球經濟危機的催化劑。希望活動能為亞裔保險理財地產金融界精英提供更多機會，幫助代表所有保險公司的亞裔員工。

美國亞裔保險理財協會屬全國性的非盈利的專業組織。旨在為美國亞裔保險理財專業人士提供服務，分享及推動保險理財專業的發展。通過各地分會聯盟為會員提供專業服務及聯繫網絡。擁有執照的保險及理財專業人士請抓緊機會，成為會員，提升自我！

保險 亞裔 疫情

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