華諮處年度籌款會隆重舉行

唐嘉驤 Michael Tang（左）向 Norman 陳（中）頒發金獅獎，右為趙鵬。

芝加哥華人 諮詢服務處（CASL）2022年慈善籌款會日前在位於華埠附近的 Canal St.,芝加哥舊郵局隆重舉行。伊州華裔眾議員馬靜儀、芝加哥第11區區長李惠華、駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠、華埠更好聯盟創辦人陳增華、行政主任Grace Chen、培德中心主任吳常儀、東南亞中心行政主任鄔亮珊以及僑界先進、工商界精英等300多位善長人翁出席籌款會。主辦單位華咨處董事局主席陳泳籃、總裁劉國華、松年中心負責人徐婕雯等當晚也到場接待。會中以多個旅遊聖地作拍賣品籌款，還有分別以$1000、$500、$88為捐贈金額來廣募善款，用於支持華咨處的多個相關服務項目，現場舉牌捐款的善長眾多，十分擁躍。

籌款會由 CASL 顧問委員會的聯席主席、ABC-7 Chicago 主播徐平 Judy Hsu 擔任司儀。華諮處董事局主席陳泳籃在致歡迎詞時向大家介紹了華咨處每個服務項目所取得的成就，并表示未來將在大家的支持下繼續為社區民眾提供更好的服務。晚會還由唐氏工業董事長唐嘉驤Michael Tang代表亞裔美國人基金會 (TAAF) 向對社區作出卓越貢獻的 Norman 陳和 Citadel證券首席執行官趙鵬(Peng Zhao)頒發金獅獎座。 最後由華咨處總裁劉國華致感謝辭，他表示，華諮處將繼續努力為有需求的人士提供服務。當晚大會還邀請了知名歌手 Boy rose from 演唱以及雜技Yo-yo 表演，深受嘉賓的歡迎。