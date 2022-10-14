芝加哥僑界歡慶雙十餐會 逾500嘉賓出席
芝加哥中華會館暨僑界慶祝雙十餐會，日前在芝加哥南富麗華大酒樓舉行，來自僑社各界、台灣各大校友會及留學生代表逾500人出席，同日稍早，中華會館前並舉行了慶祝雙十升旗典禮。
駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森伉麗、副處長李維成、組長洪中明、芝加哥僑教中心主任劉綏珍、副主任黃士聰以及芝加哥11區區長李惠華、25區區長盧漢士等出席了活動，中華會館主席伍健生與嘉賓一起切巨型蛋糕，並舉杯齊祝國運昌隆。
餐會由中華民國僑務諮詢委員項邦珍和中華會館中文書記伍換光主持，退伍軍人會與榮光會會員舉旗進場揭開活動序幕，聲樂教授嚴克映接著領唱中美國歌。
伍健生首先致詞特別感謝各界人士出席雙十慶祝活動，他說，111年前國父孫中山先生領導推翻滿清創立中華民國，芝中華會館百年來一直遵循孫中山先生的民族、民權、民生理念與精神，他祝福中華民國國運昌隆，人民幸福。
姜森感謝中華會館對中華民國的堅定支持，情義令人難忘，她也表揚與會的台灣留學生，在期中考忙碌之餘出席餐會並提供文娛表演。他也介紹了兩位參加芝加哥馬拉松大的台灣選手古珈穎與楊雪恒，讚揚精神可嘉。
李惠華、盧漢士分別致詞祝賀雙十。餐會期間還安排了精彩文娛節目，包括方駱雪絲與劉湯姆的探戈，安良曲藝社推出粵劇折子戲「夢會太湖」，快樂有我健身隊的健身舞，華僑婦女會的「茶山情歌」，西北大學同學會會長金琬芹、謝明修的合唱，台灣同鄉聯誼會同仁的大合唱「古月照金塵」，最後全體高歌「梅花」、「中華民國頌」。
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