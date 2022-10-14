芝加哥僑界歡慶雙十餐會 逾500嘉賓出席

雙十餐會氣氛熱烈。(高潔／攝影)

芝加哥 中華會館暨僑界慶祝雙十餐會，日前在芝加哥南富麗華大酒樓舉行，來自僑社各界、台灣各大校友會及留學生代表逾500人出席，同日稍早，中華會館前並舉行了慶祝雙十升旗典禮。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森伉麗、副處長李維成、組長洪中明、芝加哥僑教中心主任劉綏珍、副主任黃士聰以及芝加哥11區區長李惠華、25區區長盧漢士等出席了活動，中華會館主席伍健生與嘉賓一起切巨型蛋糕，並舉杯齊祝國運昌隆。

雙十升旗典禮。(高潔／攝影)

餐會由中華民國 僑務諮詢委員項邦珍和中華會館中文書記伍換光主持，退伍軍人會與榮光會會員舉旗進場揭開活動序幕，聲樂教授嚴克映接著領唱中美國歌。

伍健生首先致詞特別感謝各界人士出席雙十慶祝活動，他說，111年前國父孫中山先生領導推翻滿清創立中華民國，芝中華會館百年來一直遵循孫中山先生的民族、民權、民生理念與精神，他祝福中華民國國運昌隆，人民幸福。

姜森感謝中華會館對中華民國的堅定支持，情義令人難忘，她也表揚與會的台灣留學生，在期中考忙碌之餘出席餐會並提供文娛表演。他也介紹了兩位參加芝加哥馬拉松大的台灣選手古珈穎與楊雪恒，讚揚精神可嘉。

李惠華、盧漢士分別致詞祝賀雙十。餐會期間還安排了精彩文娛節目，包括方駱雪絲與劉湯姆的探戈，安良曲藝社推出粵劇折子戲「夢會太湖」，快樂有我健身 隊的健身舞，華僑婦女會的「茶山情歌」，西北大學同學會會長金琬芹、謝明修的合唱，台灣同鄉聯誼會同仁的大合唱「古月照金塵」，最後全體高歌「梅花」、「中華民國頌」。