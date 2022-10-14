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下月將臨盆 芝華婦突失蹤逾3日 家人心急尋人

特派員黃惠玲／芝加哥報導
方碧蓮失蹤已逾三天，家人心急如焚。(家人提供)
方碧蓮失蹤已逾三天，家人心急如焚。(家人提供)

下個月即將臨盆的華婦方碧蓮(Bilian Fang)，9日離開華埠附近住家(3030 S. Lock St.)後，至今渺無音訊，家人表示，由於她失蹤前曾打過一通電話給妹妹，表示身體不太舒服，加上她已經懷有八個多月身孕，突然失聯超過三天，讓家人非常擔心，因此希望社區及公眾協尋。

家人透過電話向本報表示，方碧蓮與男友在一家中餐館工作，9日晚間8時30分左右曾用餐館電話打給她的妹妹，提到有點不舒服，妹妹當時請她盡快去看醫生，方碧蓮說，自己已經約好周一(10日)去看診，然後就匆匆表示要關店了、得走了而掛掉電話。

這也是家人最後一次與方碧蓮的聯繫，10日上午方碧蓮的14歲女兒打電話給阿姨(方的妹妹)說，都沒有看到媽媽，不知道她人在哪裡，家人表示，因為之前偶爾方碧蓮也會消失一陣子，但頂多不到一天就會回家，當時並不以為意，等到當晚8時、9時，方的女兒再度致電表示媽媽還是沒有出現，家人才意識到情況不對。

家人10日晚間11時報警協尋，根據方的女兒描述，她最後一次看到母親時，媽媽有帶著手提袋出門，一般她的包裡有保險卡、iPad、身分證件，家人說，由於失蹤前一天，方碧蓮與男友在餐館因為現金對帳金額有差距而發生爭執，男友一氣之下把方碧蓮的手機摔壞，所以方碧蓮這幾天都沒有手機可用。

家人說，12日收到一封銀行信件，指方碧蓮在10月3日曾提領1000元現金，家人無法確定此舉是否與她的失蹤有關。

家人希望社區與公眾能夠幫忙尋找方碧蓮，不過家人不清楚她離家時穿著的服飾顏色、款式，如有任何線索，可電(312)927-6398，或與芝加哥警局探員John聯繫，電話：(312)785-9994，這宗失蹤人口的案件的號碼為 JF429746。

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