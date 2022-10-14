伊州期中選舉 爭取工人權益修憲公投闖關

伊州選民在今年11月的期中選舉中，將決定是否通過有關工人權益的州憲修正案。(Getty Images)

今年期中選舉，伊利諾州選民將決定是否通過有關工人權益的州憲修正案。

「工人權利修正案」或「第一修正案」(Workers Rights Amendment or Amendment 1) ，將決定是否通過該州雇員建立組織、集體談判的憲法權利。特別是在「工資、工時、工作條件、保護經濟福利和工作安全方面」與資方談判的權利。

該法提議修改州憲法的「權利法案」條款。規定雇員應有選擇組織進行集體談判的權利。不得通過任何法律干涉、否定或修弱雇員的集體談判權利。並禁止雇主要求雇員以加入特定組織作為聘用條件。該法凌駕於地方自治法之上。

此法案特別修改州憲法第1條，被稱為州的「權利法案」。該條款反映了美國憲法的「權利法案」，除了上述權利，同時提供其他領域的保護，包括禁止基於性別、身體或精神殘疾的歧視。

此公投需要六成選民的支持，才能通過和修改現行的州憲法。

支持該法案者有大部分的勞工團體，包括芝加哥教師工會，伊州 美國勞工聯合會(AFL-CIO)和服務業雇員國際工會(SEIU)，與伊州民主黨州長普立茲克。

「不論是家務工作者還是博士生，工人安全與經濟保障，是所有工人的基本權利。」伊州 AFL-CIO主席德雷亞(Tim Drea)在一份聲明中說。「每個人都應有安全的工作場所與經濟保障。」

Vote Yes for Worker Rights組織正在推動支持該修正案，成員包恩(Joe Bowen)認為，該法為雇員提供額外保護，並帶來更好的工資與工作條件，有益於員工家庭與當地社區。包恩說，前伊州共和黨 籍州長朗納(Bruce Rauner) 推動限制工會的權力，這提醒人們為何進一步加強對工人的保護至關重要。

反對該修正案的有伊州商會(Chamber of Commerce)、伊州製造業協會(Illinois Manufacturer's Association)以及伊州共和黨。

商會主席麥斯奇(Todd Maisch)表示該法只會提升工會領導者的政治權力，並不會真正增加工人收入與提供工作保障。

伊州政策學會(Illinois Policy Institute)認為，賦予工會更多權力，選民將支付更高的房地產 稅。因為集體談判將為工會帶來額外好處。該學會研究顯示，房地產稅在未來四年內，可能會增加2100元。儘管近年來房地產稅已呈現逐步上升狀態。

反對修正案的組織WirePoints稱該法將增加伊州人民稅收負擔。當賦予工會更多談判權力，可能導致工會領導層的工資大幅上漲，成本將提高。