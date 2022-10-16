萬人「元宇宙」世界理事會議圓滿閉幕 芝加哥佛光人感恩「有您真好」
在萬衆矚目下為期8天的「國際佛光會2022年第七屆第四次世界理事綫上會議」於美中時間10月8日晚8時在「元宇宙」Vfair會議室舉行閉幕典禮。 國際佛光會世界總會總會長心保和尚致詞表示， 8天的活動充滿法喜與感恩，佛光會30年，一路見證了歷史，建立了里程碑。鼓勵所有佛光人對團體有信心，對佛法有信心，對人間佛教有信心；從實踐中體會，有信心就有力量，對人間佛教理念不退轉，讓世界變得越來越好，有您真好！
在閉幕典禮之前的「話說佛光會」，由檀講師曾廣志主持，話説佛光會30年來的成長歷程，見證大師的慈悲和願力。星雲大師爲了凝聚佛教的力量，結合僧團與信眾的力量，弘揚人間，成就今天的【佛光普照三千界， 法水長流五大洲】。
美西副秘書長慧東法師，代表2022年理事會議承辦單位：感謝美國 ，加拿大，哥斯大黎加三個北美洲的國家，共 27個協會的支持與付出，以及其他各洲協會的全力配合；並指出這次理事會議具有的十大特色：
1. 萬人元宇宙會議超越時空
2. 8天議程線上實體雙軌並行
3. 168影音展現佛光會30成果
4. 145圓桌18議題智慧同暢談
5. 大會手冊電子書E世代閲讀
6. 八大語言同步翻譯無遠弗屆
7. 線上遊戲獎品豐富熱情參與
8. 三好電影百部優選歷年之最
9. 北美傳燈分會首度擔當重任
10. 全體佛光人集體創作共成就
美東副祕書長永固法師感謝所有佛光人將歡樂帶給大家，感謝所有幕後的義工菩薩們，圓滿了一場盛宴。理事會最後在驚喜連連的抽獎中， 陸續抽出I-pad mini, I-phone 14, 歡笑聲不斷；8天的議程在國際佛光會會歌中圓滿落幕！
協會副會長王克英分享說，佛光人一步一腳印，克服困難，發心發願，將菩提種子撒遍五大洲，願人間佛教代代相傳。協會理事孫偉銘表示：從世界各地的法師和佛光人的分享中體會到加入佛光會學習慈悲和智慧的重要性。第二分會委員馮漢忠表示，將學習大師的智慧與慈悲。第二分會秘書李魯燕說，佛光人深信佛法，建設人間淨土，讓娑婆世界佛光普照、法水長流 (人間社周邁平供稿)。
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