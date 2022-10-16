萬人「元宇宙」世界理事會議圓滿閉幕　芝加哥佛光人感恩「有您真好」

世界總會會長 心保和尚鼓勵大眾從信心中產生力量。

在萬衆矚目下為期8天的「國際佛光會2022年第七屆第四次世界理事綫上會議」於美中時間10月8日晚8時在「元宇宙 」Vfair會議室舉行閉幕典禮。 國際佛光會世界總會總會長心保和尚致詞表示， 8天的活動充滿法喜與感恩，佛光會30年，一路見證了歷史，建立了里程碑。鼓勵所有佛光人對團體有信心，對佛法有信心，對人間佛教有信心；從實踐中體會，有信心就有力量，對人間佛教理念不退轉，讓世界變得越來越好，有您真好！

在閉幕典禮之前的「話說佛光會」，由檀講師曾廣志主持，話説佛光會30年來的成長歷程，見證大師的慈悲和願力。星雲大師爲了凝聚佛教的力量，結合僧團與信眾的力量，弘揚人間，成就今天的【佛光普照三千界， 法水長流五大洲】。

美西副秘書長慧東法師，代表2022年理事會議承辦單位：感謝美國 ，加拿大 ，哥斯大黎加三個北美洲的國家，共 27個協會的支持與付出，以及其他各洲協會的全力配合；並指出這次理事會議具有的十大特色：

1. 萬人元宇宙會議超越時空

2. 8天議程線上實體雙軌並行

3. 168影音展現佛光會30成果

4. 145圓桌18議題智慧同暢談

5. 大會手冊電子書E世代閲讀

6. 八大語言同步翻譯無遠弗屆

7. 線上遊戲獎品豐富熱情參與

8. 三好電影 百部優選歷年之最

9. 北美傳燈分會首度擔當重任

10. 全體佛光人集體創作共成就

美東副祕書長永固法師感謝所有佛光人將歡樂帶給大家，感謝所有幕後的義工菩薩們，圓滿了一場盛宴。理事會最後在驚喜連連的抽獎中， 陸續抽出I-pad mini, I-phone 14, 歡笑聲不斷；8天的議程在國際佛光會會歌中圓滿落幕！