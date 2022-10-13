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伊州提案 興建密西根湖第一個風力電廠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州議員提案在密西根湖畔建立風力發電廠。(pixabay)
伊州議員提案在密西根湖畔建立風力發電廠。(pixabay)

伊利諾州提出在東南部建造第一個密西根湖風力發電廠的議案，如果順利完成，該電廠將成為伊州第一個、也是五大湖區首個風力發電廠，不過，附近居民希望在推進這項計畫前，確保新的發電廠對社區真正有益處。

伊州33區州眾議員艾文斯(Marcus Evans)以及13區州參議員皮特斯(Robert Peters)，日前攜手在芝城南區的圖書館，介紹了建造該風力發電廠的好處以及潛在的經濟效益。

艾文斯在今年1月提出了一項法案，要求成立一項「銹帶轉綠帶」基金(Rust Belt to Green Belt)，並指示伊州電力局(Illinois Power Agency)在密西根湖風力發電廠開始作業後，從該新廠購買電力。

他說，他所提出的方案，並不會保證風力發電廠一定建得成功，也沒有硬性規定必須在東南部興建，只是希望「打開機會大門」，她說，想透過該提案，讓伊州可向聯邦申請基礎建設資金，為風力發電廠的推出奠定框架。

該提案要求伊州電力局在法案通過的360天內，開始進行風力發電廠落實的計畫。

擬議中的風力發電廠，距離東95街3600號的伊州國際港區(Illinois International Port)約15哩，此地點僅僅靠著密西根湖。

羅得島首個海上風力發電廠的開發商威斯曼(Chris Wissemann)說，他希望伊州這處風力電廠主要由私人出資，而上述提案如通過，就可以允許開發商出售電力。

拜登當局今年稍早宣布了對海上風能將提撥鉅額聯邦基礎建設經費，艾文斯說，這些資金流向東西兩岸，流向墨西哥灣，而五大湖區也應該朝此方向努力，他期待伊州成為五大湖區的風力發電領頭羊。

儘管這項提案預計將為密西根湖風力發電廠預定地點附近社區，帶來許多新的工作機會，但當地居民表示，他們還需要該計畫協助支付他們的能源帳單、改善教育品質，以解決該區數十年來投資銳減、破壞環境的積弊。

也有環保人士稱，如果在預定地蓋風力發電廠，將影響侯鳥遷徙路線，甚至造成鳥隻嚴重傷害、死亡。

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