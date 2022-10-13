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芝城汙染加劇 明年醫療費用增加38億元

記者陳曼玲／綜合報導
由於鐵路與卡車流量增加，加劇芝加哥的柴油煙塵汙染。(圖片來自pexels)
由於鐵路與卡車流量增加，加劇芝加哥的柴油煙塵汙染。(圖片來自pexels)

根據環保署(EPA)2019年報告發現，柴油煙塵汙染導致每年有數千人提早死亡，根據非營利組織清潔空氣工作組(CleanAirTaskForce)的數據，預計明年芝加哥都會區將有340人死於柴油煙灰，數千人將面臨心臟病、肺癌與兒童急性呼吸道感染，估計花在醫療保健的費用要多出38億元。

芝加哥的鐵路堵塞和空氣汙染息息相關。芝加哥環保組織鄰里技術中心(CenterforNeighborhoodTechnology)的創始人伯恩斯坦(ScottBernstein)說，由於削減成本，諾福克南方(NorfolkSouthern)和聯合太平洋(UnionPacific)在2019年取消了數十條預定的鐵路連接路線，改用卡車在芝加哥運送貨物。

加上新冠疫情以來電子商務網購增加，使貨運量飆升，但是當大型碼頭經常沒有足夠卡車或工人卸貨，就導致載貨火車和卡車堵塞道路，進而造成空氣汙染而危害公共健康。伊州貨運協會主席伯頓(MikeBurton)說，由於道路阻塞，燃燒柴油的舊卡車在市區或城郊區間緩慢移動時，排放二氧化碳量可能高出平常的三分之一。

伊利諾大學芝加哥分校環境科學教授凱拉斯(MichaelCailas)說，位於芝加哥市中心西南5哩處的部分地區的卡車交通量，已經超過其他地區。

另外，根據州政府官員預測，由於鐵路系統即將擴建，伊州東北部的貨運量估計將在20年內增加一倍。

去年秋天，州長普力茲克(J.B.Pritzker)通過再生電力計劃，但該法案不包括減少柴油動力卡車。根據EPA在伊州在內的六個大湖州的空氣質量主管穆尼(JohnMooney)說，芝加哥地區尚且無法達到聯邦對氮氧化物（臭氧汙染的指標）的標準。

穆尼說EPA相當重視柴油火車的汙染問題，因為這些火車來往於人們生活、工作聚集地，需要將鐵路公司和卡車司機與城市、州和聯邦政府的代表聯合起來溝通，「芝加哥是美國最大的鐵路樞紐，對經濟有重大影響，但我們必須把它做好來保護民眾的健康。」

芝加哥 伊州 空氣汙染

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