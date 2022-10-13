伊州支票清洗詐騙案至少1.7萬件 暴增逾3倍

伊州北部商業改善局提醒要使用郵局郵箱寄支票的民眾，可在當天最後一次收件的時間(collection times)快到時才去投入信封。(記者陳曼玲／攝影)

伊利諾州支票 清洗詐騙 (check-washingscam)案件增加，詐騙者從郵箱中竊取支票，使用化學藥品擦除筆跡的墨水後，竄改金額和抬頭，並透過ATM提款機或貨幣兌換處換取現金。據財政部統計，今年伊州的支票清洗詐騙案件有1萬7000多件，比2014年的5360件增加逾三倍。

去年新冠疫情期間，支票清洗詐騙大爆發，受害民眾往往要花費數月追討損失。根據美國郵政 檢查局(InspectionService，簡稱USPIS)網站，每年該局發現10億多元的假支票和匯款支票(moneyorder)，因此建議民眾不要把郵件放在自家郵箱內過夜；如果出外旅行，可請朋友代為取件，或上郵局網站保留郵件(holdmail)在郵局裡。

芝加哥的羅林(MidgeLaurin)9月時在中央大街(CentralAvenue)的美國郵政總局郵箱中投寄一張30元的支票捐款。三天後登入銀行帳號時發現支票被竄改成9475.81元，抬頭寫給另一個人，並且金額全數被兌現。他立刻打電話給芝加哥警方報案，但被轉給USPIS調查，而支票銀行告訴他可能需要六個月的時間才能收回這筆錢。

第13區區長奎因(MartyQuinn)去年也是支票清洗詐騙的受害者，他收到了拖欠的抵押貸款通知後才知道身分被盜。

喬治亞州立大學(GeorgiaStateUniversity)刑事司法和犯罪學副教授邁蒙(DavidMaimon)說，詐騙者以「非常有組織的犯罪手法」，把偷來的支票以數百元的價格放到網路上出售。根據他所組織的循證網絡安全研究小組的調查，這些兌現支票被用於購買毒品、槍支、珠寶和汽車。

另外，邁蒙的團隊監控60多個地下網站，追蹤這些被偷竊的支票的銷售情況，發現12月至5月期間，伊州的受害者有1000多張支票在暗網(darkweb)上出售。

預防支票清洗詐騙注意事項

芝加哥和伊州北部商業改善局(BetterBusinessBureauofChicagoandNorthernIllinois)總裁伯納斯(SteveBernas)提供民眾以下注意事項，預防支票清洗的詐騙：

•寫支票時使用不可擦除的黑色墨水原子筆。

•含有支票的郵件信封，最好不要投在戶外的藍色郵箱中，而是到郵局內遞交。

•不要使用支票支付帳單，可以改成上網支付。

•家裡郵箱內有郵件時趕快去收取。

•使用戶外郵局郵箱寄支票時，可在當天最後一次收件的時間(collectiontimes)快到時才去投入信封。

遇到支票詐騙的民眾，可上美國郵政檢查局網站申報：www.uspis.gov/report。