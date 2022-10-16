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2022年美中華人40歲組長青杯足球邀請賽成功落幕

本報芝加哥訊

2022年美中華人40歲組長青杯足球邀請賽於上周日9月18日在芝加哥北郊 Northbrook成功落幕。本屆比賽作為美中地區新升級的正規賽事共有來自大芝加哥地區和印第安納州的4支華人勁旅，約100位華人球友參賽，盛況空前。比賽釆取單循環賽制，每場比賽為1小時。除與印伊聯隊的比賽可以有3名30歲以上的選手上場外，其余各隊之間的比賽只能允許40歲及以上年齡的隊員上場。此次比賽精彩紛呈，競爭激烈。在經過1天共6場比賽的激戰后，大芝加哥地區最大的華人社區足球隊芝加哥野牛隊以3戰全勝的不敗戰績獲得了冠軍。其他三支球隊積分相同，均為一勝兩負，同為老牌勁旅的萬向足球隊以凈勝球優勢獲得亞軍。本屆賽事的新軍，由印第安納和 Naperville 華人組成的印伊聯隊獲得季軍，而另一支老牌勁旅芝加哥中國城隊獲得殿軍。長青杯是美中地區一項新的足球賽事，旨在激勵美中地區的中青年華人足球愛好者不斷保持強健體魄，并通過每年一次的比賽結識新朋，聚會老友，增進交流。各隊隊長在比賽成功落幕后均對此次賽事表示了肯定和感謝，并相約明年長青杯再見！

華人 足球 芝加哥

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