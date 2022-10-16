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芝選區重畫 半數選民投票地點變更　選委會鼓勵多多利用「提前投票所」

本報芝加哥訊
芝市區超級投票所已經開放，芝加哥市選委會公共資訊主任貝沃爾(左)、中文外展主任劉珍(右)鼓勵選民多多利用提前投票。
芝市區超級投票所已經開放，芝加哥市選委會公共資訊主任貝沃爾(左)、中文外展主任劉珍(右)鼓勵選民多多利用提前投票。

芝加哥選舉委員會日前舉行新聞發布會表示，由於今年選區重畫，大約有一半的選民在11月8日大選當天的投票所位置均有所變更，其中華埠今年已從25區改畫入11區，為避免混淆或不便，選委會鼓勵選民多多利用即日起開放的「提前投票所」，因為這些票所不限選民居住地點，均可投票，且可避免選舉日當天的排隊人潮。

　　選委會公共資訊主任貝沃爾(Max Bever)表示，芝市從10月7日至11月8日分別在市中心超級投票站(191 N Clark Street,Chicago,IL)與芝加哥選委會辦公室(69 W Washington Ave,6樓)開放提前投票，全市50區的「提前投票所」，則要等到10月24日才開放。

　　上述兩處「提前投票所」，即起至10月30日，周一到周五開放時間早上9時至下午6時；周六開放從早上9時至下午5時，周日開放時間從早上10時至下午4時。但從10月31日至11月7日，此兩處「提前投票所」是周間早上9時至下午7時、周六早上9時至下午5時開放，周日開放時間從早上10時至下午4時。選委會辦公室5的票所在投票日不開放。

　　從10月24日至11月8日，全市50區的提前投票啟動，開放時間為周一到周五早上9時至下午6時；周六早上9時至下午5時，周日從早上10時至下午4時。11月8日伊州選舉日，「提前投票所」從早上6時至下午7時開放。

　　貝沃爾表示，所有的選民都可以在任何一個「提前投票所」投票，如果需要更改姓名或地址的選民，則需攜帶兩份由政府頒發附有照片與現住地址的證件，尚未登記為選民的公民，也可以當場註冊並投票。

　　今年由於選區重畫，幾乎有一半的選民所屬的選區有所變更，選民可以在官網查詢票所地點，網址：https://reurl.cc/QbvEZZ。

　　選委會亞裔社區外展主任劉珍表示，11區「提前投票所」在 McGuane Park(2901 S Poplar Ave)，12區的「提前投票所」在 McKinley Park Branch Library(1915 W 35th Street)，25區「提前投票所」在 Rudy Lozano Branch(Library1805 S Loomis St_，北華埠46區「提前投票所」在 Truman College(1145 W Wilson St)。

　　劉珍表示，亞裔社區需要雙語投票站工作人員，申請選舉日做選舉官，日薪230元，可上網申請：pollworker.chicagoelections.gov。

投票 華埠 亞裔

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