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芝加哥今年凶殺案減16% 警歸功社區參與

芝加哥訊
黑槍問題嚴重，導致凶案頻發。(本報檔案照)
黑槍問題嚴重，導致凶案頻發。(本報檔案照)

ABC電視台記者湯瑪斯(Pierre Thomas)近日與芝加哥警察局局長布朗(David Brown)一同深入瞭解警方在全市遏制槍枝暴力的努力。「芝城的警務，是國家有史以來最複雜的」局長表示。 

雖然暴力事件頻傳，但是根據ABC新聞與槍枝暴力紀錄，歷經兩年疫情的犯罪率增長後，凶殺案比去年下降近5%。到夏末，槍擊事件下降20%，凶殺案下降16%。今年被槍殺的人數比去年減少101人。 

槍枝暴力下降的主因，警方歸功於社區參與，並且使用更深入問題核心的新策略：聚焦於55個犯罪率最高的區域。警方每年平均從街頭沒收1萬2000枝槍，包括未註冊的「幽靈槍」。但這只占非法槍枝數量不到10%。 

警方還使用另一強大工具：ShotSpotter槍擊檢測系統。該系統在全市安裝聲音感測器來檢測和定位槍聲。員警在技術中心過濾來自犯罪現場的監控攝像，以識別和追蹤嫌疑人。據芝加哥太陽報(Chicago Sun-Times)報導，2021年該部門偵破約半數的凶殺案，破案率20年最高，但其中四分之一的案件檢察官未起訴。 

局長表示，槍枝暴力是一個多樣的問題，與經濟、貧困、種族有關。除打擊犯罪，著重社區發展與建立警民信任也是重點。 

芝城投資14億元，振興犯罪率偏高的南區和西區。局長說，跟30年前相比，紐約哈林區(Harlem)因經濟發展而變得更安全。芝城現在也開始做這樣的改變，投資就業機會，改善心理健康，並提供醫藥與社會服務。局長說，「當人們有希望，夢想過更好的生活，就不會被暴力吸引。」 

在明尼阿波利斯的佛洛伊德(George Floyd)遭暴力執法致死後，警方也特別重視於建立與少數族裔社區之間的信任。種族因素在犯罪與警務間所扮演的角色，讓建立信賴感變得困難。根據統計，加害者與被害者同為少數族裔的比率較高。對此，如何平衡非洲裔執法人員的感受，局長布朗表示，第一步就是永遠不忘記自己的出身。 

芝城 檢測 投資

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