芝大第33位教授 戴蒙奪諾貝爾經濟學獎

芝加哥大學教授戴蒙以銀行與金融危機研究獲得諾貝爾經濟學獎。(芝加哥大學官網)

芝加哥 大學(University of Chicago)教授戴蒙(Douglas W. Diamond)以銀行與金融危機研究獲得諾貝爾經濟學獎，他也是該校第33位獲得該獎項的學者。諾貝爾獎 委員會指出，戴蒙德的研究有助人們理解建立銀行的重要，以及銀行倒閉對金融的影響。

今年同獲諾貝爾經濟學獎的還有前美聯儲備銀行(Federal Reserve)主席柏南基(Ben Bernanke)和聖路易斯華盛頓大學分校(Washington University in St. L芝加哥ouis)的迪布維格(Philip Dybvig)，都與戴蒙一樣，就銀行和金融危機的主題進行研究。

戴蒙是芝加哥大 學布斯商學院( Booth School of Business)的 Merton H. Miller傑出金融學教授。他的研究改變社會對銀行的概念，並為監管機構、政策制定者和學者奠定現代金融研究的基礎理論。

芝加哥大學校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)說，特別在金融危機時期，戴蒙的研究使人們更清楚瞭解金融機構在社會所扮演的角色。

芝加哥大學表示，戴蒙40年以來，專注於金融中介(intermediaries)、金融危機和流動性的研究，他著眼於「銀行在做什麼，為什麼這樣做，以及這些作法的結果」分析。

另外，戴蒙和迪布維格共同建立模型模擬銀行的運作，特別是專攻流動負債(liquid liabilities)或存款的銀行，會提供像是商業貸款等非流動性資產(illiquid assets)，但可能導致銀行擠兌(bank runs)的不穩定經營方式。在金融危機期間，Diamond-Dybvig模型被用來理解市場中類似銀行擠兌的現象。

戴蒙指研究的目標是瞭解銀行和整個金融系統，如何造成民眾因害怕而擠兌。銀行是儲戶和借款人之間的中介人，銀行會評估借款人的信譽以及他們投資成功的可能性。他建議以透明的方式應對貨幣政策的變化。

戴蒙於1979年加入芝加哥大學，是該校第95位獲得諾貝爾獎的學者。戴蒙德指出，諾貝爾經濟學獎的頒發始於1960年代，而這95位獲獎者中有33人是經濟學獎，這都歸功於芝加哥大學在商業和經濟方面的實力，以及同儕在學術研究中的建設性評論。