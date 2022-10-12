我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

芝大第33位教授 戴蒙奪諾貝爾經濟學獎

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥大學教授戴蒙以銀行與金融危機研究獲得諾貝爾經濟學獎。(芝加哥大學官網)
芝加哥大學教授戴蒙以銀行與金融危機研究獲得諾貝爾經濟學獎。(芝加哥大學官網)

芝加哥大學(University of Chicago)教授戴蒙(Douglas W. Diamond)以銀行與金融危機研究獲得諾貝爾經濟學獎，他也是該校第33位獲得該獎項的學者。諾貝爾獎委員會指出，戴蒙德的研究有助人們理解建立銀行的重要，以及銀行倒閉對金融的影響。

今年同獲諾貝爾經濟學獎的還有前美聯儲備銀行(Federal Reserve)主席柏南基(Ben Bernanke)和聖路易斯華盛頓大學分校(Washington University in St. L芝加哥ouis)的迪布維格(Philip Dybvig)，都與戴蒙一樣，就銀行和金融危機的主題進行研究。

戴蒙是芝加哥大學布斯商學院( Booth School of Business)的 Merton H. Miller傑出金融學教授。他的研究改變社會對銀行的概念，並為監管機構、政策制定者和學者奠定現代金融研究的基礎理論。

芝加哥大學校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)說，特別在金融危機時期，戴蒙的研究使人們更清楚瞭解金融機構在社會所扮演的角色。

芝加哥大學表示，戴蒙40年以來，專注於金融中介(intermediaries)、金融危機和流動性的研究，他著眼於「銀行在做什麼，為什麼這樣做，以及這些作法的結果」分析。

另外，戴蒙和迪布維格共同建立模型模擬銀行的運作，特別是專攻流動負債(liquid liabilities)或存款的銀行，會提供像是商業貸款等非流動性資產(illiquid assets)，但可能導致銀行擠兌(bank runs)的不穩定經營方式。在金融危機期間，Diamond-Dybvig模型被用來理解市場中類似銀行擠兌的現象。

戴蒙指研究的目標是瞭解銀行和整個金融系統，如何造成民眾因害怕而擠兌。銀行是儲戶和借款人之間的中介人，銀行會評估借款人的信譽以及他們投資成功的可能性。他建議以透明的方式應對貨幣政策的變化。

戴蒙於1979年加入芝加哥大學，是該校第95位獲得諾貝爾獎的學者。戴蒙德指出，諾貝爾經濟學獎的頒發始於1960年代，而這95位獲獎者中有33人是經濟學獎，這都歸功於芝加哥大學在商業和經濟方面的實力，以及同儕在學術研究中的建設性評論。

芝加哥 諾貝爾獎 哥大

上一則

新州牙醫遭控對兒童做非必要根管治療 將被追回75萬元

下一則

華府逾2萬學生 未及時更新接種 占華府公校生26%

延伸閱讀

美股早盤走低 費半挫跌約3% 台積電ADR跌逾6%

美股早盤走低 費半挫跌約3% 台積電ADR跌逾6%
摩根大通CEO戴蒙：美該產更多石油 減緩能源危機

摩根大通CEO戴蒙：美該產更多石油 減緩能源危機
摩根大通：經濟前景嚴峻 美6-9個月後恐陷衰退

摩根大通：經濟前景嚴峻 美6-9個月後恐陷衰退
研究金融危機Fed前主席及2教授獲諾貝爾經濟學獎

研究金融危機Fed前主席及2教授獲諾貝爾經濟學獎
諾貝爾經濟學獎得主柏南基 化解雷曼危機 際遇難逢

諾貝爾經濟學獎得主柏南基 化解雷曼危機 際遇難逢
半導體股暴跌 那指兩年新低

半導體股暴跌 那指兩年新低

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖