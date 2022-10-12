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芝加哥馬拉松 中國頂尖選手董國建奪男子組第10名

芝加哥訊
董國建以2小時8分53秒的成績，獲得男子組第十名。(韓龍灝提供)
董國建以2小時8分53秒的成績，獲得男子組第十名。(韓龍灝提供)

芝加哥馬拉松賽(Bank of America Chicago Marathon)9日落幕，這項來自全球約100個國家、4萬名跑者參加的盛事，也為包括華埠在內的20多個社區帶來可觀人潮。首次參賽的三名中國頂尖長跑選手之一董國建，以2小時8分53秒的成績，獲男子組第十名。

今年的芝加哥馬拉松賽，也第一次加入「非二元組性別」(Nonbinary)類別，約有70名選手自列為該組。 芝加哥馬拉松賽在1977年開賽，至今只有取消過兩次，包括1987年由於資金不足停辦，還有2020年因新冠病毒疫情取消。

李建明(左一)、李惠華(左二)到華埠為選手加油。(高潔／攝影)
李建明(左一)、李惠華(左二)到華埠為選手加油。(高潔／攝影)

根據大會紀錄，男子組冠軍由肯亞選手Benson Kirpruto以2小時4分24秒成績，勇奪冠軍；亞軍是伊索比亞的Seifu Tura Abdiwak，成績2小時4分49秒，季軍也是來自肯亞，John Korir成績為2小時5分1秒。

三名中國頂尖選手首度參賽表現出色，其中有「中國馬拉松第一人」美譽的董國建名列男子組第十，成績是2小時8分53秒，國家隊的選手彭建華成績2小時19分6秒，排名男子組36名，楊紹輝排名男子組第32名，成績為2小時16分11秒。

彭建華。 (韓龍灝提供)
彭建華。 (韓龍灝提供)

楊紹輝。(韓龍灝提供)
楊紹輝。(韓龍灝提供)

女子組方面，冠軍為肯亞的Ruth Chepngetich，成績 2小14分18秒，亞軍是美國的Emily Sisson，成績2小時18分29秒，季軍為來自肯亞的Vivian Kiplagat，成績2小時20分52秒。

由於位於整個賽道的後半段、交通便利，加上今年首度有來自中國的頂尖選手參賽，因此華埠一早就陸續有民眾湧入圍觀，華埠特別活動委員會也早早在現場安排醒獅隊為選手加油，包括11區區長李惠華、芝城華商會會長李建明等人，也都到場熱情相挺參賽跑者。

馬拉松 華埠 芝加哥

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