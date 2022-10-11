駐芝台北經文處雙十酒會 300嘉賓出席
駐芝加哥台北經濟文化辦事處日前在芝加哥合眾俱樂部舉辦中華民國111年雙十酒會，逾300位嘉賓出席同慶。
伊利諾州議會「友台連線」共同主席戴維斯(William Davis)、州眾議員馬左奇(Deanne Mazzochi)、芝加哥市議會「友台連線」準共同主席Michael Rodriguez，以及11區區長李惠華、芝西郊威斯蒙市(Westmont)市長甘特(Ron Gunter)、美國海關暨邊境保護局(CBP)中西部總長蘇頓-柏克(LaFonda D. Sutton-Burke)、芝城中華會館主席伍健生等，都到場祝賀。
俄亥俄州聯邦眾議員萊恩Tim Ryan、威斯康辛州聯邦眾議員蒂凡尼(Tom Tiffany)、愛阿華州聯邦眾議員Randy Feenstra、印第安納州州長侯康安(Eric Holcomb)等也致函慶賀；其中俄亥俄州州眾議會更通過決議，祝賀中華民國111年雙十。
駐芝台北經文處處長姜森特別感謝美國中西部對台灣的堅定支持，特別是過去一年中西部七州陸續全部成立州議會「友台連線」，強化各州議會友台力道；另台灣農訪團也剛訪問明尼蘇達州、愛阿華州及伊州，簽署採購總價值超過26億元黃豆玉米意向書，他表示，未來將繼續強化台灣與美國中西部基於共同價值的夥伴關係。
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