駐芝台北經文處雙十酒會 300嘉賓出席

駐芝台北經文處處長姜森(左四)與嘉賓同賀雙十。(駐芝台北經文處提供)

駐芝加哥 台北經濟文化辦事處日前在芝加哥合眾俱樂部舉辦中華民國111年雙十酒會，逾300位嘉賓出席同慶。

伊利諾州議會「友台連線」共同主席戴維斯(William Davis)、州眾議員 馬左奇(Deanne Mazzochi)、芝加哥市議會「友台連線」準共同主席Michael Rodriguez，以及11區區長李惠華、芝西郊威斯蒙市(Westmont)市長甘特(Ron Gunter)、美國海關暨邊境保護局(CBP)中西部總長蘇頓-柏克(LaFonda D. Sutton-Burke)、芝城中華會館主席伍健生等，都到場祝賀。

逾300位來賓參加雙十酒會。(駐芝台北經文處提供)

俄亥俄州 聯邦眾議員萊恩Tim Ryan、威斯康辛州聯邦眾議員蒂凡尼(Tom Tiffany)、愛阿華州聯邦眾議員Randy Feenstra、印第安納州州長侯康安(Eric Holcomb)等也致函慶賀；其中俄亥俄州州眾議會更通過決議，祝賀中華民國111年雙十。

駐芝台北經文處處長姜森特別感謝美國中西部對台灣的堅定支持，特別是過去一年中西部七州陸續全部成立州議會「友台連線」，強化各州議會友台力道；另台灣農訪團也剛訪問明尼蘇達州、愛阿華州及伊州，簽署採購總價值超過26億元黃豆玉米意向書，他表示，未來將繼續強化台灣與美國中西部基於共同價值的夥伴關係。