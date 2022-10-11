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伊州12所大學 開辦大麻課程

記者陳曼玲／綜合報導
伊利諾州有許多學校開設研究大麻種植的課程。(圖片取自Pexels)
伊利諾州有許多學校開設研究大麻種植的課程。(圖片取自Pexels)

為了幫助大學生投入伊利諾州蓬勃發展的大麻產業，今年秋季開學，伊利諾大學(University of Illinois)和全州的11所社區大學開辦「大麻與法律」和「大麻花卉生產」等大麻相關課程。

研究草本植物與特種原料的香檳伊大的農學教授李(D.K. Lee)回憶他在韓國的祖母，在1970年代種植漢麻纖維(hemp fiber)來製作衣服， 他們代代相傳種植大麻的知識；他說，這跟當今伊州種植大麻的情況有相似之處。

李說，目前大眾對大麻屬(cannabis)和漢麻(hemp)有很多需求和興趣，但可能缺乏正確資訊，因此該校開課來培育年輕世代研究大麻的種植。

另外，奧克頓社區大學(Oakton Community College)開設有關病人護理和醫用大麻的課程。自2019年以來，已有550多名學生選修該校的大麻教育課程。

根據聯邦勞工統計局的報告，2021年大麻產業的工作數增加33%，預估到2025年底，合法大麻產業將帶來150萬至175萬個就業機會，成長超過四倍。

伊州社區大學理事會的主管長貝瑞 (Matt Berry) 表示，越來越多的大學開設有學分的課程，他認為社區學院的教師必須與行業密切合作來開發課程，使學生得到從零售工作到種植植物等業務的培訓。

香檳伊大率先開設以零售為重點的醫學健康課程，現在有更多學校提供以農業為中心的課程，像是Olive-Harvey College最近成為伊州第一所認可提供大麻研究副學士(associate’s degree)學位的學校。

伊州目前有110家獲得許可證的大麻藥房。截至8月，已授予185家以上的有條件許可，表示銷售大麻的商店數量將增加一倍以上。2021年伊州的大麻銷售額達14億元，比2020年增加一倍，州的稅收達4億4530萬元。

大麻 伊州 醫學

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