就業率9成 就讀殯葬科系學生變多

伊州沃沙姆學院為全美歷史最悠久的殯葬科系學院之一。(沃沙姆學院官方臉書)

在美國各行各業的勞動力市場都出現人力短缺的情況下，有一種行業似乎正在引起人們的興趣，根據伊利諾州沃沙姆學院(Worsham College)殯葬科系(Mortuary Science)項目主任麥克莫雷(Leili McMurrough)說，由於該科系畢業生就業率高達九成，有愈來愈多學生想進入該系就讀。

沃沙姆學院是美國歷史最悠久的殯葬學院之一，該學院創立於1911年。根據美國殯葬服務教育 委員會(American Board of Funeral Service Education，AFBSE)的數據，2021年全美註冊就讀殯葬科學課程的人數，比2020年增加了24%。麥克莫雷提到，學生人數顯著提高，是從兩年前該校提供線上課程開始。沃沙姆學院一年的課程學費為2萬2800元，16個月的線上課則收取2萬4800元學費。

同時也擔任美國殯葬服務教育委員會認證部門主席的麥克莫雷估計，全美共54所提供殯葬科系課程或項目的機構，今年的學生人數將比去年更多。

全國殯儀館館長協會(National Funeral Directors Association)主席安德森(Randy Anderson)敏銳感受到勞動力短缺問題，且殯葬學院所培訓出持有執照人員，並無法滿足市場需求。安德森表示，太多殯儀館迫切需要年輕一代加入，以取代從事該行業多年且即將退休 的人；他說，超過六成的殯儀館老闆都表示再過五年就要退休。

該館長協會目前會員有2萬多人，每一州都有對該行業的個別實習與執照要求標準，安德森表示，很多殯儀館館長職務都會要求應徵者必須從專門學院或大學相關科系畢業。

沃沙姆學院教授各種殯葬處理與儀式安排課程。(沃沙姆學院官方臉書)

根據政府數據，殯葬業每年營收 總額高達160億元，去年全美約有1萬8800家殯儀館，大部分的殯儀館都屬私營，安德森說，2010年時，全美殯儀館總數有1萬9902家，十年來減少了1000多家。

AFBSE數據指出，應屆畢業生投入殯葬業者，女性占了高達72%，安德森說，早在1970年代此行業一直由男性主導，但之後每年有愈來愈多的女性加入。麥克莫雷說，「就讀沃沙姆學院學生年齡主要分布在24到29歲，此外也有不少年齡較大尋找新職場者」。

Funeralocity.com執行長瑞吉(Ed Michael Reggie)說，女性比較有同理心，也能更好地幫助家庭度過困難時期，因此女性從業人員較多是有道理的。

瑞吉表示，一般情況下，除非父母、親人從事殯葬行業，否則很少人會想去當殯儀館館長，一般館長年薪在6萬到7萬5000元間。