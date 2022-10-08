採蘋果季節到了 芝市100哩內5處果園可選擇

戶外採蘋果是中西部盛行的秋季親子活動。(記者陳曼玲／攝影)

採蘋果 是中西部盛行的秋季親子活動，以下是距離芝加哥市區100哩內的幾個蘋果園。

四季果園(AllSeasonsOrchard)

每天提供甜甜圈和焦糖食品。開放日期即日起至10月30日，採摘時間周一至周五上午10時至下午5時，周六至周日上午10時至下午6時，不收入場費，自摘蘋果費用每人11到17元。網站：allseasonsorchard.com

蘋果吶喊(AppleHoller)

全年開放，有精釀蘋果酒，冬季提供馬拉雪橇。周六、日有免費現場音樂表演。採摘日期即日起到至11月初或中旬，視供應情況而定。採摘時間每天上午9時至下午5時(最後入場為下午4時)。要收入場費，每人20元起。網站：appleholler.com

戈伯特農場(Goebbert'sFarm)

有新建的遊樂場和高架鳥屋迷宮。採摘日期即日起至10月31日，每天上午9時至下午6時。要收入場費，平日每人(3歲及以上)18元；周末22元，老年人(65歲及以上)14元。自摘蘋果費用10元。網站：goebberts.com

蜂蜜山果園(HoneyHillOrchard)

周末可乘坐馬車前往果園、南瓜田、農場動物園 和稻草迷宮。採摘日期即日起至10月31日，時間：每天上午9時至下午5時30分，不收入場費。自摘蘋果費用10元，網站：honeyhillorchard.com。

布來頓樹林果園(BrightonwoodsOrchard)

這座果園栽種了150種蘋果，因為果園面積太大，因此採取「逛」果園採購各類蘋果的方式，面積達20多畝的果園設有許多步道 ，全部免費開放給民眾，地址在威斯康辛州：1072 288thAve.,Burlington,Wisconsin，聯繫電話(262)878-3000，果園開放至11月20日，每周二到周日上午9時開放。詳細資訊可查詢：www.brightonwoodsorchard.com。