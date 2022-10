台灣導演蔡明亮訪芝城 分享新影像之路

蔡明亮(中)、李康生(右)與亞儂弘尚希(左)在芝城推出的講座,吸引爆滿觀眾。(蔡明亮臉書截圖)

在最佳搭檔李康生及亞儂弘尚希的陪同下,台灣導演蔡明亮日前造訪芝加哥 ,並受邀出席西北大學布洛克美術館(The Block Museum of Art, Northwestern University)、芝加哥大學(University of Chicago)及芝加哥藝術學院(School of the Art Institute of Chicago)的電影 映後座談會及講座,三場活動吸引爆滿影迷。

在金希斯卡電影中心(Gene Siskel Film Center)舉行大師座談,活動開始前一個半小時就有觀眾在門口排隊等待入場,儘管主辦單位加了座位,仍有幾十位影迷向隅。

蔡明亮一行訪美是應紐約現代藝術博物館 (The Museum of Modern Art, MoMA)、華府國家亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)、哈佛電影資料館(Harvard Film Archive)及芝加哥大學等多所重要藝術機構邀約,舉辦美東巡迴電影回顧展,這也是他暌違美國13年後,與美國影迷現場分享創作歷程。

蔡明亮在芝城講座中,完整剖析自己自幼的成長過程、影響他最深和最喜愛的電影及劇本、剪輯和配樂等相關幕後花絮,也細說他從電影界轉進藝術界的源起和機運。他表示,很開心與觀眾分享的內容是窮盡其後半生努力探索的新影像之路;他說,所謂院線片和美術館影像作品的界線應該走入模糊,「甚至希望有一天,我的作品在院線上片時是完全沒有片名,比如就叫『蔡明亮2024』就有人買票觀看」。

蔡明亮也提到,其行者系列的第九部作品將在今年11月於法國龐畢度國家藝術文化中心(Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)首映,屆時搭配「行者」系列其他影像推出展覽,他還透露,下一部「行者」的拍攝地點有可能在美國。

蔡明亮曾說明,「行者系列影像起始於2011年小康(李康生)在劇場一個緩慢行走的表演,我的一個起心動念,至今已完成了八部行者影像創作」,他也期許未來有機會把此展覽帶到美國。

芝加哥行告一段落後,蔡明亮一行將繼續前往國家亞洲藝術博物館、哈佛電影資料館及紐約現代藝術博物館訪問,並與影迷交流。