我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

逮槍擊犯有效嗎？社區籲芝府重新評估ShotSpotter

記者陳曼玲／綜合報導
ShotSpotter公司宣稱該系統使用聲波檢測器定位槍聲位置並通報警察，可協助警察處理槍擊犯罪。(ShotSpotter臉書)
ShotSpotter公司宣稱該系統使用聲波檢測器定位槍聲位置並通報警察，可協助警察處理槍擊犯罪。(ShotSpotter臉書)

根據可倫比亞廣播公司(CBS)報導，芝加哥與ShotSpotter槍擊檢測公司簽訂的為期三年、金額達3300萬元的合約，在去年到期後又延長兩年，每年將花費900萬元。一年多來，社區人士呼籲芝加哥市府重新評估ShotSpotter系統是否能有效逮捕槍擊罪犯。

根據ShotSpotter公司網站，ShotSpotter是一套槍聲檢測技術的系統，在大樓等裝設聲音感測器，判斷槍聲的潛在發聲位置後，在60秒內向82呎範圍內的警察發出警報，並包括槍聲的經緯度、發射子彈數或槍擊類型等。根據CancelShotSpotter網站，全美有130多個城市使用ShotSpotter技術。

然而，麥克阿瑟司法中心(MacArthurJusticeCenter)的馬內斯(JonathanManes)說，警察追蹤ShotSpotter的通報，十次中有九次未發現任何目標。

審計長辦公室(InspectorGeneral)調查總結認為，ShotSpotter不是尋找槍擊犯罪的有效工具。

此外，根據福斯新聞(FOX9)報導，明尼蘇達州的明尼阿波利斯市使用ShotSpotter約15年，共支付200多萬元。這套系統安裝在該市北部和南部的社區，該市警察局稱ShotSpotter有效幫助警察在槍擊事件中快速定位受害者。

FOX9調查人員調閱警察局的公共數據發現，2020年1月至2021年9月間有8500次的ShotSpotter通報，只有32次逮捕行動，當中有80%的時間，警方沒有記錄任何與槍枝有關的犯罪的證據。該市也沒有委託獨立研究的單位評估ShotSpotter對明尼阿波利斯市打擊槍擊犯罪的有效性。

美國公民自由聯盟(AmericanCivilLibertiesUnion)高級政策分析師史坦利(JayStanley)質疑ShotSpotter在各社區逮捕罪犯的有效性，並擔憂該系統是否會誤報派遣警察進入社區。

警察 槍擊 檢測

上一則

新州李文斯頓中文學校 歡慶20歲

下一則

華府自然歷史博物館 10/12免費恐龍化石展

延伸閱讀

華資LumiQuick向洛縣捐贈120萬個抗原檢測試劑盒

華資LumiQuick向洛縣捐贈120萬個抗原檢測試劑盒
費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯

費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯
大企業又出走 泰森食品總部將移出芝加哥

大企業又出走 泰森食品總部將移出芝加哥
紐約百餘家社區組織攜手 強化校園安全

紐約百餘家社區組織攜手 強化校園安全
香港若0+0後續驗核酸 議員憂：難吸遊客

香港若0+0後續驗核酸 議員憂：難吸遊客
西柯汶那市西卡梅倫新建案 交通便捷

西柯汶那市西卡梅倫新建案 交通便捷

熱門新聞

麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
芝城滅門血案兇嫌烏利布(左)、拉莫斯。(芝加哥警局)

開槍、割喉 芝6死滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

2022-09-30 11:41
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

2022-10-02 19:31
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）

詭異劣行 新州男子天天到前妻墳撒尿

2022-10-01 16:40
本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(擷自6abc Philadelphia畫面)

美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

2022-10-04 11:12

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂