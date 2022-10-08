逮槍擊犯有效嗎？社區籲芝府重新評估ShotSpotter

ShotSpotter公司宣稱該系統使用聲波檢測器定位槍聲位置並通報警察，可協助警察處理槍擊犯罪。(ShotSpotter臉書)

根據可倫比亞廣播公司(CBS)報導，芝加哥與ShotSpotter槍擊檢測 公司簽訂的為期三年、金額達3300萬元的合約，在去年到期後又延長兩年，每年將花費900萬元。一年多來，社區人士呼籲芝加哥市府重新評估ShotSpotter系統是否能有效逮捕槍擊罪犯。

根據ShotSpotter公司網站，ShotSpotter是一套槍聲檢測技術的系統，在大樓等裝設聲音感測器，判斷槍聲的潛在發聲位置後，在60秒內向82呎範圍內的警察 發出警報，並包括槍聲的經緯度、發射子彈數或槍擊類型等。根據CancelShotSpotter網站，全美有130多個城市使用ShotSpotter技術。

然而，麥克阿瑟司法中心(MacArthurJusticeCenter)的馬內斯(JonathanManes)說，警察追蹤ShotSpotter的通報，十次中有九次未發現任何目標。

審計長辦公室(InspectorGeneral)調查總結認為，ShotSpotter不是尋找槍擊犯罪的有效工具。

此外，根據福斯新聞(FOX9)報導，明尼蘇達州的明尼阿波利斯市使用ShotSpotter約15年，共支付200多萬元。這套系統安裝在該市北部和南部的社區，該市警察局稱ShotSpotter有效幫助警察在槍擊事件中快速定位受害者。

FOX9調查人員調閱警察局的公共數據發現，2020年1月至2021年9月間有8500次的ShotSpotter通報，只有32次逮捕行動，當中有80%的時間，警方沒有記錄任何與槍枝有關的犯罪的證據。該市也沒有委託獨立研究的單位評估ShotSpotter對明尼阿波利斯市打擊槍擊犯罪的有效性。

美國公民自由聯盟(AmericanCivilLibertiesUnion)高級政策分析師史坦利(JayStanley)質疑ShotSpotter在各社區逮捕罪犯的有效性，並擔憂該系統是否會誤報派遣警察進入社區。