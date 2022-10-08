芝天然氣費激增 民眾抱怨每月從140元漲到450元

在通貨膨脹下，今冬芝城取暖費用激增，民眾財務負擔將加劇。(美聯社)

芝城取暖費用激增，今冬民眾財務負擔將加劇。據Nicor估計，普通住宅客戶將為即將來臨的冬季多支付近450元，幾乎是一年前的兩倍。監督組織 The Citizens Utility Board(CUB)表示，今冬天然氣 價將創下自2008至2009年以來新高點。

Peoples Gas尚未提出今冬的估計值，但據居民反映，使用Peoples Gas的Budget Billing(根據預估的平均值繳費，以避免季節性突增的費用。)的帳單已大幅增加。

天然氣大芝加哥地區最大宗的取暖能源，成本急劇上升將造成隱憂。

居民麥克寧(John McKernin)表示，他每月費用從約140元上漲至約450元。同樣使用Budget Billing的金(William King)，他的每月付款從幾周前的54元左右，飆升至約250元。

Peoples Gas表示，該公司一直在盡力保持低價，但它必須將上升的天然氣價格轉嫁給消費者。發言人施瓦茨(David Schwartz)說，「針對有繳費困難的人，我們可以提供協助，請有疑慮者即刻與我們聯繫」。

根據法律，公共事業的標價，不能大於實際成本，無論是天然氣或是電力。

針對有財務需求者，有低收入家庭能源援助計畫LIHEAP可以提供協助。客戶也可將每月帳單設定為固定金額，避免季節性高峰。有關資訊，請參閱 helpillinoisfamilies.com。

在伊州 政府的月度報告中，天然氣的成本上升一倍，比一年前高得多。例如Peoples Gas比2021年10月增長了48%，Nicor增幅97%，North shore Gas增加了28％。

轉嫁費用占客戶帳單的大部份。以Nicor為例，占總數80%。其餘費用包括公共事業稅收監管費、服務維持費與獲利。

費用上漲的可能原因有：2021年的極端氣候事件，包括德克薩斯州的低溫和墨西哥灣的颶風艾妲；因疫情暫停的生產線與帶來的通膨；對歐洲出口增加；俄羅斯 入侵烏克蘭以及俄羅斯被制裁。此外，近年來較低的價格降低了勘探天然氣的動力，因對全球經濟衰退的擔憂，仍然使生產商持謹慎態度。

不過也有一個好消息，由於冬天電費費率降低，依據支援伊州老化核電廠的法案，Comed客戶可以每月從帳戶中獲得信用額度。帳單顯示「無碳能源資源調整」(Carbon-Free Energy Resource Adjustment)的一般客戶，每月約18元。