我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

芝天然氣費激增 民眾抱怨每月從140元漲到450元

記者黃曉文／綜合報導
在通貨膨脹下，今冬芝城取暖費用激增，民眾財務負擔將加劇。(美聯社)
在通貨膨脹下，今冬芝城取暖費用激增，民眾財務負擔將加劇。(美聯社)

芝城取暖費用激增，今冬民眾財務負擔將加劇。據Nicor估計，普通住宅客戶將為即將來臨的冬季多支付近450元，幾乎是一年前的兩倍。監督組織 The Citizens Utility Board(CUB)表示，今冬天然氣價將創下自2008至2009年以來新高點。

Peoples Gas尚未提出今冬的估計值，但據居民反映，使用Peoples Gas的Budget Billing(根據預估的平均值繳費，以避免季節性突增的費用。)的帳單已大幅增加。

天然氣大芝加哥地區最大宗的取暖能源，成本急劇上升將造成隱憂。

居民麥克寧(John McKernin)表示，他每月費用從約140元上漲至約450元。同樣使用Budget Billing的金(William King)，他的每月付款從幾周前的54元左右，飆升至約250元。

Peoples Gas表示，該公司一直在盡力保持低價，但它必須將上升的天然氣價格轉嫁給消費者。發言人施瓦茨(David Schwartz)說，「針對有繳費困難的人，我們可以提供協助，請有疑慮者即刻與我們聯繫」。

根據法律，公共事業的標價，不能大於實際成本，無論是天然氣或是電力。

針對有財務需求者，有低收入家庭能源援助計畫LIHEAP可以提供協助。客戶也可將每月帳單設定為固定金額，避免季節性高峰。有關資訊，請參閱 helpillinoisfamilies.com。

伊州政府的月度報告中，天然氣的成本上升一倍，比一年前高得多。例如Peoples Gas比2021年10月增長了48%，Nicor增幅97%，North shore Gas增加了28％。

轉嫁費用占客戶帳單的大部份。以Nicor為例，占總數80%。其餘費用包括公共事業稅收監管費、服務維持費與獲利。

費用上漲的可能原因有：2021年的極端氣候事件，包括德克薩斯州的低溫和墨西哥灣的颶風艾妲；因疫情暫停的生產線與帶來的通膨；對歐洲出口增加；俄羅斯入侵烏克蘭以及俄羅斯被制裁。此外，近年來較低的價格降低了勘探天然氣的動力，因對全球經濟衰退的擔憂，仍然使生產商持謹慎態度。

不過也有一個好消息，由於冬天電費費率降低，依據支援伊州老化核電廠的法案，Comed客戶可以每月從帳戶中獲得信用額度。帳單顯示「無碳能源資源調整」(Carbon-Free Energy Resource Adjustment)的一般客戶，每月約18元。

天然氣 俄羅斯 伊州

上一則

新州僑界慶雙十國慶 400餘人歡聚

延伸閱讀

瑞典結束北溪管線外洩現場調查 原因指向人為破壞

瑞典結束北溪管線外洩現場調查 原因指向人為破壞
俄減量供應天然氣 歐洲應可撐過寒冬 問題在明年…

俄減量供應天然氣 歐洲應可撐過寒冬 問題在明年…
歐盟轉向 準備好討論進口天然氣價格上限

歐盟轉向 準備好討論進口天然氣價格上限
北溪管線損壞 全球搶LNG船 中國接單紀錄史上最好

北溪管線損壞 全球搶LNG船 中國接單紀錄史上最好
是否賦予工會更多權力 伊州11月8日公投

是否賦予工會更多權力 伊州11月8日公投
波蘭首度不靠德俄供應能源 總理：創造歷史

波蘭首度不靠德俄供應能源 總理：創造歷史

熱門新聞

麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
芝城滅門血案兇嫌烏利布(左)、拉莫斯。(芝加哥警局)

開槍、割喉 芝6死滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

2022-09-30 11:41
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

2022-10-02 19:31
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）

詭異劣行 新州男子天天到前妻墳撒尿

2022-10-01 16:40
本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(擷自6abc Philadelphia畫面)

美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

2022-10-04 11:12

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂