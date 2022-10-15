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ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

本報芝加哥訊
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ADS馬田電腦公司是一家專注技術與服務的公司，McPOS 餐館系統，始於1998年由 Microsoft 認證工程師及餐館資深團隊共同研發！McPOS就是一系列最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售後服務！提供餐館電腦一站服務，包括電腦點餐/平板點餐/網上訂餐/掃碼點餐/手機APP點餐/自助點餐機/送餐機器人/餐館自助排隊/監控保安 Camera/美容院指甲鋪系統/禮品卡系統/網上商城等。ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓0元購，0元餐館電腦、0元信用卡費和網上平臺費0元購，歡迎洽詢！

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