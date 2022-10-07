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融合中西 巴勒特文化委員會音樂會慶20年

芝加哥訊
巴勒特文化委員會20周年音樂會迴響熱烈。(巴勒特文化委員會提供)
巴勒特文化委員會20周年音樂會迴響熱烈。(巴勒特文化委員會提供)

芝城西北郊巴勒特市文化委員會日前舉行成立20周年慶祝音樂會，包括該市官員、民眾以及許多台灣鄉親，都參與了這場融合中西文化的音樂盛宴。

音樂會由巴勒特市文化委員會理事邱美純主持，駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森及夫人、芝加哥僑教中心主任劉綏珍與副主任黃士聰、僑務委員邱垂洸，以及巴勒特市府執行長寶娜舒馬克，巴勒特市市議員登尼夫婦等都出席了活動，該市著名糕餅店東主芮貝卡女士，更精心設計推出20周年蛋糕，非常吸睛。

音樂會由海格指導的25位小小提琴家演奏多首古典名曲揭開序幕，從韓德爾的曲目到蔡昱珊改編的客家歌曲「青山綠水好風光」，中西合併的豐富音樂元素，贏得滿堂喝采。

哈帕大學音樂老師及該校交響樂團鋼琴伴奏林淑宜，首先演奏了動人心弦的蕭邦華爾滋舞曲，然後帶來蕭泰然的「出外人」。

當天音樂會的創新節目，是由林淑宜伴奏，彭慧真及梅根馬克律朗誦詩人「依然草」所寫的中英文詩歌，在輕柔的樂聲中，兩人分別朗誦八首中英文詩歌，其中包括「古道今翔」、「中秋」、「雨詩」、「活著」四首中文詩，美麗的音符與文字完美結合，引起熱烈共鳴。

整個活動在全體合唱「這是美好世界」的歌聲中圓滿落幕。

芝加哥 芝城 梅根

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