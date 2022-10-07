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10/9芝加哥馬拉松賽 首次設立非二元組別

記者陳曼玲／綜合報導
第44屆美國銀行芝加哥馬拉松賽9日展開，預計有4萬名跑者參加。(Getty Images)
第44屆美國銀行芝加哥馬拉松賽9日展開，預計有4萬名跑者參加。(Getty Images)

第 44 屆芝加哥馬拉松賽將於本周日(9日)展開，該賽跟進紐約、波士頓和倫敦的大型馬拉松賽事，首次設立非二元(non-binary)參賽類別。預計共有4萬名跑者參加，其中約100人登記為非二元組。

今年參加大賽的非二元跑者卡拉密亞(Cal Calamia)說，他不看自己的性別為男或女，因此很高興比賽設立非二元組別，但因為該組不頒發任何獎牌，讓他頗為失望。

LGBTQ+團體也發表反彈聲明，批評大會不大力宣傳新的非二元組別，使他們感到受傷。

費多羅夫斯基(Jake Fedorowski)身為非二元跑者，他說此組別對於非二元和跨性別跑者很重要，因此他希望大會公開宣傳，並設立包容性的洗手間，使他們參賽有安全感。

芝加哥馬拉松以平坦的路線聞名，起迄點皆在哥倫布大道(Columbus Drive)的格蘭特公園(Grant Park)內。全長 26.2 哩的路線貫穿芝加哥的29個街區、數十個歷史地標和六座芝加哥河大橋，向北至歇里登路(Sheridan Road)，向西到達門大道(Damen Avenue)，向南至35街。

停車和街道封閉

9日凌晨1時開始，比賽路線沿線禁止停車，道路從上午7時到下午4時之間關閉。格蘭特公園的道路將關閉更長時間，當最後的跑步者通過時，街道將立即重新開放。

由於觀眾不能進入格蘭特公園的起點和終點區，大會建議觀眾到格蘭特公園第 27 哩賽後區與跑者會面，或前往指定加油地點觀賞：

距離終點最近的加油區在密西根大道和羅斯福路的美國銀行。Shamrock Shuffle加油區位於8K處，美國銀行13.1哩加油區位於馬拉松中間點，慈善街區派對(Charity Block Party)位在15哩處。

另外，民眾可下載「美國銀行芝加哥馬拉松」(Bank of America Chicago Marathon)應用程式來追蹤 最多到20名跑者，或上官網查看即時比賽成績。

馬拉松 芝加哥 波士頓

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