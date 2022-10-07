大企業又出走 泰森食品總部將移出芝加哥

泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)

肉食加工巨頭泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥 市。芝加哥辦事處與Downers Grove創新中心約500名員工，將遷往阿肯色州Springdale的全球總部。明年初開始分階段搬遷，此次合併總計約1000名員工將受到影響。

這是今年以來，繼投資公司Citadel、波音公司(Boeing)、建築製造商卡特彼勒(Caterpillar，CAT)等大企業相繼出走之後，又一家大型出走芝加哥。Citadel將移轉到佛羅里達州邁阿密；波音總部遷至維吉尼亞州阿靈頓；CAT離開芝城 郊區前往德州。

泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)

大公司紛紛遷離芝加哥的主要原因，一是芝城治安不靖，二是稅率增加。

伊利諾州首富、對沖基金Citadel創辦人間葛利芬(Ken Griffin)在解釋將Citadel總部將從芝加哥搬遷到佛州邁阿密的原因時說，「如果人們(芝加哥人)覺得這裡不安全，他們就不會再住在這裡」，他表示，已經有好幾個同事遭持槍搶劫，加上數不清的竊盜事件，「這樣的背景下，很難把人才吸引到你的城市」，他還說，他的保全人員也曾被劫車，但幸而沒有成功。

上個月，麥當勞 執行長Chris Kempczinski針對犯罪率對芝城企業的影響提出警訊，並呼籲商界和公共部門之間加強合作，以解決問題。不過市長萊特福特反駁表示，在過去一年半間，有100多家公司進駐或在芝城開業，直接或間接創造了1萬9000個就業機會。

儘管Kempczinski對市區的商業環境發表了評論，但麥當勞當天宣布計劃將120個工作崗位從Romeoville轉移到公司的West Loop總部。搬遷計畫不會裁員，凡不願意搬遷的員工，公司將就個別狀況給予資遣費。

泰森食品公司執行長Donnie King表示，該公司「搬遷計畫將我們才華橫溢的團隊聚集在一起，提供更多分享與創造的機會，也能更迅速採取行動與解決問題。」

泰森食品在400 S. Jefferson St.的辦公空間，目前尚不清楚遷出後將作何使用，此次全面搬離會在當地房地市場留下一大空洞。該市場一直受到新冠疫情影響，許多市中心公司不是縮減空間、就是對簽署新租約持謹慎態度。今年年中，市中心空置率達到20%，創下歷史新高。

該辦公空間在十年前改建，原為1940年代的倉庫，如果重新出租會需要再翻修。地產開發商Sterling Bay表示，West Loop區的市場需求仍然很大，填補該辦公空間可能不會花很多時間。