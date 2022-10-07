我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

大企業又出走 泰森食品總部將移出芝加哥

記者黃曉文／綜合報導
泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)
泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)

肉食加工巨頭泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市。芝加哥辦事處與Downers Grove創新中心約500名員工，將遷往阿肯色州Springdale的全球總部。明年初開始分階段搬遷，此次合併總計約1000名員工將受到影響。

這是今年以來，繼投資公司Citadel、波音公司(Boeing)、建築製造商卡特彼勒(Caterpillar，CAT)等大企業相繼出走之後，又一家大型出走芝加哥。Citadel將移轉到佛羅里達州邁阿密；波音總部遷至維吉尼亞州阿靈頓；CAT離開芝城郊區前往德州。

泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工...
泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)

大公司紛紛遷離芝加哥的主要原因，一是芝城治安不靖，二是稅率增加。

伊利諾州首富、對沖基金Citadel創辦人間葛利芬(Ken Griffin)在解釋將Citadel總部將從芝加哥搬遷到佛州邁阿密的原因時說，「如果人們(芝加哥人)覺得這裡不安全，他們就不會再住在這裡」，他表示，已經有好幾個同事遭持槍搶劫，加上數不清的竊盜事件，「這樣的背景下，很難把人才吸引到你的城市」，他還說，他的保全人員也曾被劫車，但幸而沒有成功。

上個月，麥當勞執行長Chris Kempczinski針對犯罪率對芝城企業的影響提出警訊，並呼籲商界和公共部門之間加強合作，以解決問題。不過市長萊特福特反駁表示，在過去一年半間，有100多家公司進駐或在芝城開業，直接或間接創造了1萬9000個就業機會。

儘管Kempczinski對市區的商業環境發表了評論，但麥當勞當天宣布計劃將120個工作崗位從Romeoville轉移到公司的West Loop總部。搬遷計畫不會裁員，凡不願意搬遷的員工，公司將就個別狀況給予資遣費。

泰森食品公司執行長Donnie King表示，該公司「搬遷計畫將我們才華橫溢的團隊聚集在一起，提供更多分享與創造的機會，也能更迅速採取行動與解決問題。」

泰森食品在400 S. Jefferson St.的辦公空間，目前尚不清楚遷出後將作何使用，此次全面搬離會在當地房地市場留下一大空洞。該市場一直受到新冠疫情影響，許多市中心公司不是縮減空間、就是對簽署新租約持謹慎態度。今年年中，市中心空置率達到20%，創下歷史新高。

該辦公空間在十年前改建，原為1940年代的倉庫，如果重新出租會需要再翻修。地產開發商Sterling Bay表示，West Loop區的市場需求仍然很大，填補該辦公空間可能不會花很多時間。

芝加哥 芝城 麥當勞

上一則

全美最佳經商州 喬州9連霸

下一則

費城市長「禁槍令」 法官不准執行

延伸閱讀

芝城活動看板╱庫克郡補助可申請、歐記健保預約申購

芝城活動看板╱庫克郡補助可申請、歐記健保預約申購
芝市提前投票 10月7日啟動

芝市提前投票 10月7日啟動
中國頂尖好手 首度參賽芝城馬拉松

中國頂尖好手 首度參賽芝城馬拉松
芝城黃氏宗親會舉辦祭祖儀式 暨祝賀黃國銘榮鷹全美黃氏宗親會美東總長聯歡

芝城黃氏宗親會舉辦祭祖儀式 暨祝賀黃國銘榮鷹全美黃氏宗親會美東總長聯歡
不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭

不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭
芝城豪華公寓成交價逾2000萬 創今年新高

芝城豪華公寓成交價逾2000萬 創今年新高

熱門新聞

麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
就讀印州潘恩高中高三的張亦辰，在今年5月的AP微積分考試中，答對所有108道題獲得滿分。(潘恩高中提供)

全球唯一滿分 印州華生張亦辰AP微積分考試全對

2022-09-29 16:08
要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
芝城滅門血案兇嫌烏利布(左)、拉莫斯。(芝加哥警局)

開槍、割喉 芝6死滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

2022-09-30 11:41
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

2022-10-02 19:31
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）

詭異劣行 新州男子天天到前妻墳撒尿

2022-10-01 16:40

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布