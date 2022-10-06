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密西根舞獅隊 傳承文化拉近族裔距離

密西根州訊
張理(前左一)為密西根舞獅隊的兩隻新獅點睛。(密西根舞獅隊提供)
張理(前左一)為密西根舞獅隊的兩隻新獅點睛。(密西根舞獅隊提供)

密西根舞獅隊日前在諾威圖書館(Novi Library)，為一對新的醒獅舉行點睛儀式，曾為醒獅隊成員的密西根州州參議員張理(Stephanie Chang)及密西根亞太美國人權益促進會(Michigan Asian Pacific American Affairs Commission)委員蔣序龍應邀擔任點睛嘉賓，逾200人出席了這場別開生面的活動。

舞獅隊表示，密西根州眾議員眾議員布里恩(Kelly Breen)當天也到場觀禮。張理致詞時說，希望大家加入傳承近40年的密西根舞獅隊陣容，一起為社區帶來愛、希望及歡笑。

密西根舞獅隊陣容堅強。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊陣容堅強。(密西根舞獅隊提供)

簡單隆重的點睛儀式後，並推出了精彩節目，包括舞獅文化簡報、有獎問答、摺獅頭、舞獅著色、舞獅自拍牆，及舞獅遊行和民眾拍照，主辦方希望藉此加強社區民眾對舞獅文化及亞裔的認識。

密西根舞獅隊今年開始，重新在大底特律區的圖書館巡迴舉行文化推廣及演出，目前已先後至安娜堡圖書館、布魯菲爾(Bloomfield)圖書館等舉辦，都受到熱烈迴響。

密西根舞獅隊團長賀婉青表示，密西根舞獅隊圖書館巡迴文化推廣及演出受到社區歡迎及好評，其宗旨在加強社區民眾對舞獅文化及亞裔的認識，尤其過去兩年仇亞持續發生，舞獅隊希望藉著亞裔文化交流，拉近社區不同族裔距離，該團隊11月5日將在底特律圖書總館表演。

圖書館 亞裔 眾議員

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