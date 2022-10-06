非裔竊賊闖民宅 芝城華埠屋主開槍自衛

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝加哥警局表示，一名住在華埠 的32歲屋主，日前在住家內向一名入室盜竊的30歲非裔男子開槍，該名嫌犯腹部中槍送醫。此案傳出後，民眾對於身處治安惡化的芝城，家中是否應備槍再次引發華社熱議。

根據警局報案文件，開槍屋主為住在24小街300號附近的白人，他持有隱蔽攜槍證。案件發生在3日傍晚6時40分左右，一名屋主回到家中時，發現有另一個人在他的房子內偷竊財物，該名屋主隨即掏出槍枝向嫌犯開槍，子彈擊中對方腹部。

警察 到場後立即將受傷男子送至芝加哥大學醫學中心急救，目前傷勢穩定。

華埠男子於家中開槍自衛的行為，引起華社高度關注，對於此舉是否符合法律，會不會因此導致牢獄之災，也成為熱門討論話題。

芝加哥槍友會會長、律師王軍對此表示，美國主要有兩種住家自衛法律，一種稱為「城堡法案」(castle doctrine)，屋主只要覺得需要使用致命武器制止進入家中的罪犯，就可以開槍；另一種叫「撤退責任」(duty to retreat)，此規定是指屋主有先徹退的責任，例如發現有人從前門闖入，那麼屋主在確保自己安全的前提下，應從後門撤走。

王軍說，伊州 法律住家自衛法律類似「城堡法案」，具體規定為，屋主在自己住家合理感覺受到威脅的時候，有權使用致命武器自衛，受到威脅的標準主要包括以下兩個情況下：一、罪犯以暴力方式闖入住家，例如有人將門踹開、打破門窗，二、屋主合理感覺必須使用致命武器以阻止住家內正在進行的犯罪行為。

他解釋，所謂住家(dwelling)，簡單講就是有四面牆圍住且有人居住的地方，只要滿足此條件，都符合伊州住家自衛法，屋主可以使用致命武器自衛。

華埠剛發生的屋主開槍入室盜竊案件，雖然詳細經過並不清楚，但伊州屋主的自衛權力很大，只要屋主合理覺得需要使用致命武器制止住家的犯罪，就可以開槍，「這完全是屋主的主觀判斷，無論對方手中是否有武器」。

王軍補充，伊州沒有要求屋主開槍前，必須確認對方是否持有武器，也沒有要求必須先警告對方即將開槍，同時也不需要屋主先行撤退。

此外，也有人問及，為何屋主有權開槍，但仍被據報到場的警察以手銬帶走，王軍回應，這是正常程序，因為開了槍所以必須帶回警局錄口供，為確保警察安全才會上手銬。

而在銬上手銬上警車的同時，就等於「被逮捕」(under arrest)，這時憲法將給予你兩種權利，第一保持沉默，第二是找律師，他建議如果被逮捕應留意謹言慎行，因為之後的每句話都可能成為呈堂供證，最好的方法就是告知警方「我要見律師」。