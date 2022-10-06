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芝城活動看板╱庫克郡補助可申請、歐記健保預約申購

黃惠玲

培德10日起助申請庫克郡保障收入補助

華埠培德中心將從10日起到21日的上午9時到下午1時為止，協助符合資格民眾申請庫克郡每個月發500元的保障基本收入計畫，申請者需攜帶身分證、住址證明、電郵地址以及手機，在上述期間到2216 S. Wentworth Ave.尋求服務。

培德表示，凡年滿18歲的庫克郡居民，沒有申請其他保障收入計畫，家庭收入在聯邦貧窮線250%以下者(個人年收上限3萬3975元，2人家庭上限4萬5775元，三口之家5萬7575元)，都可以提出申請，如獲核可並幸運抽中，將可連續24個月，每月拿到500元補助，相關疑問可電洽李太(312)328-7947。

明年歐記健保 美亞健康協會可預約申購

2023年歐記健保將從11月1日起到2023年1月15日為止開放申購，美亞健康協會即日起接受預約登記，為有需要民眾提供免費的面對面或線上申請服務。凡在美亞申購歐記健保者，還將享有額外後續服務，包括協助更換家庭醫生及繳納月費、免費B型肝炎檢查、免費預防針等，預約表格可上網填寫：https://reurl.cc/ZbxQ66，或直接打電話到(312)225-6808預約。

歐記健保 庫克 華埠

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