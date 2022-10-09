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台灣食品全球「GO」登陸美國　小美手搖飲雲霧雪糕在 Aurora 香港超市太古廣場旗艦店首場展示

本報芝加哥訊
小美手搖飲雲霧雪糕首場展示在芝加哥Aurora香港超市太古廣場旗艦店與紐約法拉盛Jmart 新世界同步進行。
小美手搖飲雲霧雪糕首場展示在芝加哥Aurora香港超市太古廣場旗艦店與紐約法拉盛Jmart 新世界同步進行。

為協助台灣食品業者的海外推廣，台灣經濟部聯合外貿協會於8月啟動「台灣食品全球GO」(Taiwan Global Food Initiative)。其中的美國場於上週末在紐約及芝加哥正式啟動。小美冰棒作為最具台灣特色的美食產品之一，由其美國代理和樂公司（Well Luck Co., Inc.）聯合各大亞洲超市進行展示和推介。

首場在 Aurora 香港超市太古廣場旗艦店和紐約 Jmart 新世界進行，場面熱烈，小美產品廣受歡迎。2019年小美首創將黑糖珍奶手搖飲翻轉為還原度超高的雪糕—黑糖珍奶雪糕，上市便極度躥紅，從台灣到海外，從華人到老外，甚至英國新生代歌手杜娃黎波也把這款雪糕 post 到IG，成為超級網紅。台灣美味再次影響世界。之後小美繼續翻轉台灣街頭的手搖飲品，打造手搖雲霧系列雪糕，將手搖掛杯的效果完美復刻到雪糕中，讓雪糕擁有雲霧繚繞的紋路，不僅好吃更是顏值滿滿。將Q彈珍珠和布丁搭配更多的美味元素，有珍珠布丁，珍珠芋角，巧酥珍奶，珍珠抹茶，珍珠紅茶，柑橘蘇打，紅豆煉乳布丁，焦糖雞蛋布丁和黑糖真珍奶布丁等。

2022年，小美再度推出創新口味，不僅增添話題，也延續美形美色的繚繞漸層視覺與「有料」的驚喜感。阿法奇朵香草咖啡雪糕彷彿將一座咖啡館的韻味烙印進雪糕中，紅心芭樂加乘清透檸檬香氣就是紅心巴檸雪糕，黑醋栗巧酥雪糕將黑醋栗漿果與巧酥餅乾巧妙結合，玫瑰蜜桃雪糕一口咬下即可品嚐到花香果香繾綣的芬芳，醇鬱奶香包裹著滑嫩仙草塊就是難忘的仙草撞奶。另外還與手搖杯品牌 CoCo 都可聯名，把超人氣百香雙響炮變成冰棒，酸甜百香果搭配珍珠和蒟蒻，完美復原手搖飲的豐富口感！

和樂公司及時引進了這些創新口味雪糕到美國市場，並在這次「台灣食品全球GO」展場中提供免費試吃和推介。展示現場氣氛熱烈，消費者可以通過轉盤遊戲，隨機得到一隻雲霧系列雪糕。參與者表達了對小美產品的喜愛和支持， 也希望台灣的美食可以繼續走向世界。 「台灣食品全球GO」展示活動將從10月一直持續到12月在全美各大超市展開，悅氏、桂冠、陳允寶泉、塔吉特等多個台灣美食品牌將陸續多場次亮相，希望大家繼續關注，可以在和樂公司[email protected]上查詢時間和地址。

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