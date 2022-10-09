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We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳　如何在今年秋季取得更新版 COVID 疫苗防護

本報芝加哥訊
We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動，如何在今年秋季取得更新版 COVID 疫苗防護。
We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動，如何在今年秋季取得更新版 COVID 疫苗防護。

美國現在已提供更新版疫苗，這類疫苗可以更好地預防極具傳染性的奧密克戎 (Omicron) 變異病毒株及其亞種。

關於更新版 COVID 疫苗，您應該知道以下內容：首先，須完成 COVID 疫苗基礎劑次接種。儘管美國已有超過 2.24 億人口接種疫苗，但許多人仍可透過接種可用的輝瑞 (Pfizer)、莫德納 (Moderna) 或諾瓦瓦克斯(Novavax) 疫苗完成基礎劑次接種，藉此獲得保護。所有居住在美國且年滿 6 個月或以上的人士，均可免費接種 COVID 疫苗。

更新版疫苗可以提供額外保護。近段時間，輝瑞與莫德納都更新了針對 COVID 病毒的奧密克戎病毒株的疫苗。在美國，幾乎所有 COVID 病例都是感染了這種病毒株。這些更新版疫苗還可以預防原始的 COVID 病毒。所有年滿 12 歲或以上且已完成疫苗基礎劑次接種的人士，均可接種更新版疫苗。由於病毒在不斷演變，因此疫苗每年都會針對主流變異病毒株進行更新。

更新版疫苗可免費接種，且獲取方式簡單方便。數以萬計的地點提供更新版疫苗的接種，例如藥局、醫生辦公室、社區衛生中心等等。大部分人目前都可以每年秋季接種一次 COVID 疫苗。就像每年接種流感疫苗一樣，可以在勞動節及 10 月底之間的某個時間點接種更新版 COVID 疫苗。

之前接種過多少次加強針劑並不要緊。所有年滿 12 歲或以上且已完成基礎劑次接種的人士，無論是之前未接種過，還是接種過一次或多次加強針劑，均可接種更新版疫苗。只要在接種最後一劑疫苗後已過去至少兩個月，就可以安全接種更新版疫苗。

社區傳播事項。儘管接種最新的疫苗可提供最佳防護，預防因感染 COVID 而導致的嚴重疾病、住院及死亡，但我們也可以採取其他措施來進一步降低併發症風險，尤其是所在社區的 COVID 病例正在增加之時。關注當地的 COVID 傳播水準有助於決定採取何種措施。例如，如果您所在社區的 COVID 傳播等級增加，則無論您是否已接種疫苗，在室內公共活動空間均須佩戴口罩。

未接種 COVID 疫苗的人士，更容易患上嚴重疾病甚至死亡。疫苗（包括更新版 COVID 疫苗）可以提供強效保護，預防因感染 COVID 而導致的住院與死亡。接種疫苗還可以減少 COVID 的傳播及新變異病毒株的出現，從而降低整個社區的感染風險，尤其是極易感染 COVID 的群體。也就是說，在今年秋季以及即將到來的節日期間，所有人都能保持更健康的體魄，與親人共度美好的時光。如需更多資訊及尋找疫苗，請瀏覽 www.vaccines.gov。

流感疫苗 莫德納 輝瑞

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