是否賦予工會更多權力 伊州11月8日公投

伊州「工人權利修正法案」將在年底期中選舉舉行全民公投，如通過將賦予工會更大權力。(SEIU臉書)

伊利諾州選民在今年11月8日的期中選舉，除了選出州長、州議員及地方官員外，也將針對「工人權利修正案」(Workers Rights Amendment)舉行公投 ，選民將決定是否通過該州雇員建立集體組織與談判的憲法權利，特別是在「工資、工時與工作條件以及保護員工經濟福利與工作安全方面」與資方的談判權利。

這項公投必須獲得投票選民的六成支持，該法案才能修正現行的州憲法。

州議會起草的該項法案概要指出，將規定雇員有組織與通過其選擇代表進行集體談判的基本權利，進行協商薪資、工作時間與工作條件，並保護經濟福利與工作安全，該法案還將規定不得通過任何干涉、否定或削弱雇員上述集體談判權利的法案，包括禁止雇主與雇員代表的勞工 組織間，存在要求雇員必須加入某個組織才能聘用的協議或條件。

這項提案獲得伊州 公私營企業大型工會組織支持，包括芝加哥教師工會、伊州AFL-CIO與SEIU，伊州民主黨籍的州長普立茲克也表態支持該修正案。

不過，伊州商會(Chamber of Commerce)、伊州製造業協會(Illinois Manufacturer's Association)以及伊州共和黨等，都反對該修正案，商會主席麥斯奇(Todd Maisch)表示，該法案一旦通過，將把更多的政治權力加諸在工會領導層，最終並不會像法案承諾的一樣，確實讓勞工獲得收入與工作保障。

伊州智庫政策學會(Illinois Policy Institute)表示，通過賦予工會更多權力，將導致州民支付更高的房地產稅，因為修正案可能在集體談判中，向工會提供額外的好處，而這些支出很有可能必須由納稅人買單。