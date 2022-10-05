芝市提前投票 10月7日啟動

芝加哥超級投票所(191 N. Clark)7日起開放選民提前投票。(本報檔案照片)

距離11月8日期中選舉還有一段時間，但伊利諾州各地提前投票 已經陸續啟動，其中芝加哥 市選民從7日開始到11月7日，可直接到市區的超級投票站(191 N. Clark)以及芝加哥選舉委員會辦公室(69 W. Washington, 6F)兩處據點完成提前投票，全市50區的提前投票所，則要等到10月24日才會開放。

大芝加哥幾個郡縣的提前投票所開放情形如下：

庫克 郡：芝市7日起可至超級投票所與選委會辦公室投票，開放時間周一到周五上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時到下午4時，詳細信息可查詢：chicagoelections.gov；庫克郡郊區選民則可從12日起，到庫克郡書記官辦公室(Cook County Clerks' office，69 W. Washington St.)提前投票，其他該郡的提前投票所，則將從24日起開放。

迪卡伯郡(DeKalb County)：即日起該郡選民可在立法中心(Legislative Center in the Gathertorium，200 N. Main St. Sycamore)提前投票，其他提前投票所從24日才會開放，網址：https://reurl.cc/4pVpN3

杜佩琪郡(DuPage County)：即日起到本月24日在該郡大型活動會場(DuPage Fairgrounds，2015 Manchester Rd. Wheaton)可提前投票，24日起其他各區提前投票所將開放投票。進一步資訊，可查詢網址：dupagecounty.gov/earlyvoting/

肯恩郡(kane County)：即日起在肯恩書記官辦公室(719 S. Batavia Ave. Geneva)以及書記官在奧羅拉的辦公據點(5 E. Downer Plaza, Aurora)可提前投票，其他提前投票所則要等到24日才會開放，網址：https://reurl.cc/NRKRgx

肯卡其郡(Kankakee County)：提前投票即起在該郡書記官辦公室(189 E. Court St.)舉行，網址：https://reurl.cc/kEKEWG

肯德爾郡(Kendall County)：即起在肯郡府大樓(111 W. Fox St. Yorkville)可提前投票，也有其他地點會陸續開放提前投票，可查詢：https://reurl.cc/LMKMEX