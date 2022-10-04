歡慶十一 芝華埠五星紅旗飄揚

芝城僑社熱烈慶祝中華人民共和國73周年。(特派員黃惠玲／攝影)

歡慶中華人 民共和國成立73周年，大芝加哥 地區華僑華人聯合會(華聯會)與主流政要、僑社與僑胞1日聚集在華埠李朝領廣場(Allen Lee Plaza)舉行升旗典禮，隨著美國與中國國旗冉冉上升，擠滿廣場的與會者爆起熱烈掌聲並激動歡呼。

五星紅旗升起，現場響起歡呼聲與掌聲。(特派員黃惠玲／攝影) 醒獅口銜美國與中國國旗同慶。(特派員黃惠玲／攝影)

中國駐芝加哥總領館總領事趙建、副總幹事邊志春、芝11區區長李惠華、25區區長盧漢士、庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinke)、庫克郡財長派帕斯(Maria Pappas)等人都出席了升旗儀式。

活動由廣州協會的舞獅表演開場，兩頭雄獅還特別口銜美中國旗，祝願兩國緊密合作、友誼長存。隨後，在美國和中華人民共和國國歌聲中，星條旗和五星紅旗冉冉升起，現場立即響起熱烈歡呼與掌聲。

中國駐芝總領館總領事趙建。(特派員黃惠玲／攝影)

趙建首先致詞表示，芝加哥僑胞在中國城舉辦升旗儀式，不僅表達了大家對祖籍國的赤子情懷和美好祝願，也表達了對中美關係和兩國人民友誼的美好期待。中美兩國都是偉大的國家，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。保持中美關係健康穩定發展，符合兩國人民共同利益，也是國際社會共同期待。

他說，中國城記錄了僑胞們打拚奮鬥、自強不息的歷史，見證了華人社會在美國的變遷，一代代僑胞秉承愛國愛鄉傳統，為中華民族的獨立解放，為中國的繁榮發展貢獻了力量，他希望並相信廣大僑胞繼續傳承中華民族優秀傳統，弘揚中華傳統文化，繼續為促進華人社區的團結繁榮，為促進社會的和諧發展及促進祖籍國和平統一作出貢獻。

華聯會主席、候任理事長鄭征致詞表示，今年是尼克森總統訪華50周年，中美關係在50年中的發展造福了兩國和世界，而中美關係繼續深化也關乎于在美華人的福祉，她說，國之交，在於民相親，未來華聯會將繼續為深化兩國發展貢獻心力。

李惠華、普瑞科溫可與派帕斯也陸續祝賀中華人民共和國成立73周年，華聯會候任主席吳灝則代表致答謝詞。

十一升旗典禮參與踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

當天快樂有我健身隊、芝加哥人民藝術團、舞之林藝術團、女歌唱家吳小萍和美中廣海同鄉會等都參與了演出，最後由與會者高唱「歌唱祖國」圓滿落幕。