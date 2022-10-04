配合馬拉松 芝多路段即起陸續封閉

芝城馬拉松全長26.2哩，圖為跑者所經路線。(主辦方提供)

為迎接9日舉行的2022年芝加哥馬拉松 賽，以及8日的熱身賽「芝加哥5公里路跑」，芝加哥市中心葛蘭特公園(Grant Park)周邊街道即日起開始封路，而周六與周日的封路範圍將更廣，如果周末有計畫到芝城市區者，最好考慮改一天進城。

8日的5公里路跑，路線主要在芝市環區(Loop)，9日的馬拉松賽所行經路線，北至Sherida Rd，南到35街，西至Damen等路段都將暫時封閉，包括華埠 在內，全市有26個社區受到影響。

詳細封鎖時間與路段如下：

●即日起到12日晚間6時：葛蘭特公園介於Columbus Dr.到Lake Shore Dr.間的Balbo Drive路段封閉。

●5日上午10時到10日清晨6時：介於Columbus Drive至Lake Shor Drive間的Jackson Dr.關閉。

●6日清晨4時到10日清晨6時：Michigan Ave.至Columbus Dr.之間的Balbo Dr.路段關閉；Roosevelt Rd.至Ida B. Wells Drive間的Columbus Dr.路段關閉。

●7日凌晨4時到9日晚間8時： 格蘭特公園周遭街道全數關閉，包括Michigan Ave. 至Columbus Dr.間的Jackson Dr.；Michigan Ave.至Columbus Dr.間的Ida B. Wells Way；

Van Buren St.至Harrison St.之間的Michigan Ave.；Monroe St.至Ida·B·Wells之間的Columbus Dr.。

芝市府呼籲本周末進城的民眾，盡量避免開車，請多多搭乘公共交通工具，以免因為道路封閉而影響行程。